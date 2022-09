Sconti su MacBook Pro 16″ e MacBook 14″, risparmiate fino a 530 euro

Continuano gli sconti sui MacBook Pro su Amazon. Il numero di macchine in offerta non è pari a quella dell’altro giorno quando erano andati in promozione praticamente tutti i MacBook Pro 14″ e i MacBook Pro 16″, ma cercando nelle vetrine Amazon è ancora possibile fare buoni affari.

Tra gli sconti di rilievo vi segnaliamo il MacBook Pro 14″ con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB di RAM e disco da 512GB che costa 1916 € ovvero il 18% in meno del prezzo ufficiale che sarebbe di 2349 €. Molto interessante anche lo sconto sulla versione con Chip Apple M1 Pro CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM e disco da 1TB, il prezzo è di 2372 invece che 2849, quindi lo sconto è del 17%

Nel mondo dei MacBook Pro 16″ resta in sconto del 18% 16″ con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, e disco da 512GB. Lo pagate 2335 € invece che 2849€. Lo sconto è di ben 515 €. Un pochino più basso in termini percentuali ma sempre alto in termini assolutè è quello sul MacBook Pro 16″ con M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM e disco da 1TB. Lo pagate 2649 € invece che 3079 €, quindi 430 € meno del listino Apple.

Tra gli altri Mac di sicuro interesse con sconti importanti segnaliamo anche