DJI Mavic Air 2, spuntano tutte le caratteristiche prima della presentazione

La presentazione ufficiale è prevista per domani, 28 aprile, ore 3:30 italiana. Eppure, chi non volesse far nottata per assistere all’annuncio di Mavic Air 2, potrà comunque basarsi sui dati già diffusi in rete, con tanto di foto della confezione di vendita, che svela praticamente tutte le specifiche: sarà il primo drone pieghevole della società a poter registrare video 4K a 60 FPS.

Ed infatti, quando si tratta di droni pieghevoli, occorre ricordare che al momento anche il Mavic 2 Pro con sensore 20MP da 1” è limitato a 30fps quando si registra in 4K. Ad ogni modo, venendo alle caratteristiche di questo nuovo Mavic Air 2, le immagini pubblicate sul profilo Twitter OsitaLV non sembrano più lasciare spazio a dubbi.

La camera del drone godrà di un sensore da 1/2” CMOS da 48MP, con apertura 2.8 e sarà in grado di registrare video fino a 8K timelapse , 4K 60fps a120Mbps, e 1080p a 240fps. Tra le novità del drone anche quelle che riguardano l’autonomia, che dovrebbe salire a ben 34 minuti di volo, raggiungendo una velocità massima di 68 km/h.

Importanti novità rispetto al suo diretto precedessore sono quelle legate alla connettività, questa volta basata su sistema Ocusync 2.0, in grado di portare il drone fino a 10km con feed video su smartphone a risoluzione Full HD, tramite le bande operative 2.4 e 5.8GHz.

Le novità riguardano anche il sistema di percezione ambientale 3D, anche se questo dovrà essere meglio spiegato dalla società, considerando che il drone dovrebbe godere di sensori solo posteriori e anteriori. Nelle scorse ore, sempre lo stesso canale Twitter aveva anche postato un video della modalità Active Track 3.0, grazie alla quale il drone riusciva a seguire gli spostamenti in bici all’interno di un bosco.

Per quanto riguarda i prezzi, verosimile pensare ad un listino identico al primo modello di Mavic Air, quindi 849 euro per la versione standard, e 1049 euro per la Flymore Combo, che potrebbe includere in confezione anche i filtri ND16/64/256). Il peso del drone, secondo le informazioni trapelate, dovrebbe essere di 570 grammi quindi esclusa la possibilità di sorvolare persone.

Tutte le novità sul nuovo drone si avranno a partire dalle 3:30 di domani, quando DJI svelerà ufficialmente Mavic Air 2 in un apposito evento che potrete seguire sul sito ufficiale.