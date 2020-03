DJI Mavic Air 2, le prime foto del nuovo drone trapelano in rete

Trapelano online quelle che dovrebbero essere le prime foto di DJI Mavic Air 2, il prossimo drone della società, successore diretto del primo modello, che la redazione di Macitynet ha recensito a questo indirizzo. Si ritiene, coronavirus permettendo, che potrebbe essere lanciato già ad aprile di quest’anno.

A giudicare dalle foto, più che un Mavic Air, somiglia molto alla serie Mavic 2. Trapelate dal canale twitter OsitaLV, potrebbero erroneamente far pensare ad un Mavic 3 Pro. Sebbene design, colori e materiali utilizzati somiglino molto alla serie DJI Mavic 2, sembra che il drone mostrato nelle foto dovrebbe essere il DJI Mavic Air 2.

Sulla parte bassa del velivolo sono presenti una serie di sensori, mentre rimane ben visibile una luce LED, oltre al sistema dual vision e quello di rilevamento a infrarossi, con luce ausiliaria inferiore che assiste i sensori verso il basso in condizioni di scarsa illuminazione. Tutto sembra essere stato ripreso dalla serie DJI Mavic 2.

Il gimbal e la fotocamera ricordano lo stesso design di Mavic 2 Pro, anche se guardando da vicino le foto, sembra che la camera abbia un sensore di dimensioni più piccole: non sembra essere un sensore da un pollice. Al momento non si sa molto sulle caratteristiche tecniche di questa fotocamera, ma sembra che DJI Mavic Air 2 avrà un sensore per ostacoli a 360 gradi. In una foto, infatti, sono ben visibili anche due sensori sul retro.

Lo scorso anno DJI ha annunciato che tutti i droni con peso oltre i 250 grammi avrebbero incluso la tecnologia ADS-B In, grazie alla quale il drone può evitare aerei con equipaggio ADS-B Out nelle vicinanze. In questa situazione di vicinanza un avviso viene comunicato tramite l’app DJI Go 4 al pilota. Ebbene, DJI Mavic Air 2, a quanto pare, sarà il primo drone consumer DJI dotato di funzionalità ADS-B.

Quanto al controller in foto, questo sembra essere molto diverso da quello del Mavic Air originale. Ha forma simile al DJI Smart Controller, ma senza display. Inoltre, questa volta sembra che invece di montare lo smartphone nella parte inferiore del controller, si debba alloggiare il device sulla parte alta. Finalmente.

Sul telecomando è possibile vedere un pulsante funzione, il pulsante Home, un interruttore per treppiede, e lo switch per modalità normale e sportiva, oltre all’interruttore on/off, al pulsante video/foto e quattro LED per controllare lo stato della batteria. Sembra, inoltre, che ci saranno pulsanti e levette nella parte superiore del telecomando; possibilmente, anche nella parte inferiore.

