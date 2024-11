Memorie Samsung, super sconti su SSD interni, esterni e microSD

Pubblicità

Se volete comprare un disco SSD esterno per il backup dei dati oppure se volete potenziare quello interno del computer, o se vi serve anche soltanto una microSD per aumentare la capacità del cellulare, allora date un’occhiata al Black Friday di Amazon perché ci sono diverse soluzioni di Samsung in sconto.

Come dicevamo potete comprare memorie di vario genere, principalmente SSD esterni con diversi tagli di memoria, in modo da poter quindi scegliere quello che più fa al caso vostro in base al budget che avete a disposizione e alla quantità di spazio di cui avete bisogno.

Dischi di questo genere sono particolarmente utili per una copia di backup dei dati più importanti come documenti, foto e video, ma si possono anche impiegare per il backup automatizzato di Time Machine su Mac, così da avere sempre una copia dell’intero disco da ripristinare in caso di guasto.

Ci sono anche dischi SSD interni che vi consentono di aumentare lo spazio di memorizzazio del computer o di allestire un disco esterno personalizzato con un case ad hoc ma anche di aumentare la velocità qualora andaste a sostituire un disco a piatti magnetici, e ci sono anche microSD per poter aggiungere prezioso spazio su smartphone e tablet, ma anche fotocamere digitali e action cam.

Di seguito l’elenco completo di tutte le offerte attualmente attive su Amazon:

A 14,99 € invece di 17,32 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 17,99 € invece di 19,99 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 26,99 € invece di 30,98 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 46,99 € invece di 55,78 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 47,99 € invece di 55,72 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 59,99 € invece di 68,45 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 79,99 € invece di 134,92 € | sconto 41% – fino a 2 dic 24

