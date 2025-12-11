CES 2026, da LG tecnologia di mobilità di nuova generazione basata su AI generativa

In occasione del CES 2026, che si terrà a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio, LG Electronics (LG) presenterà AI Cabin, nuova piattaforma di calcolo ad alte prestazioni (HPC) che sfrutta l’intelligenza artificiale (IA) generativa.

Progettata per funzionare su sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il settore automobilistico, questa soluzione a bordo veicolo sfrutta l’intelligenza artificiale generativa e la tecnologia Snapdragon Cockpit Elite di Qualcomm Technologies.

LG presenterà la piattaforma AI Cabin durante uno showcase privato al prossimo CES, mostrando un cruscotto digitale che integra AI Cabin e un’anteprima di un veicolo definito dall’IA (AIDV), indicato come “un nuovo paradigma di mobilità che va oltre i veicoli software-defined (SDV)”.

Il produttore spiega che la piattaforma AI Cabin applica modelli di intelligenza artificiale generativa, come i modelli di linguaggio visivo (VLM), i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) e i modelli di generazione di immagini, al sistema di infotainment di bordo (IVI), aprendo le porte a “una nuova era di esperienze di guida intelligenti e contestuali”.

Sfruttando le capacità di elaborazione ad alte prestazioni fornite da Snapdragon Cockpit Elite, tutti i calcoli di intelligenza artificiale vengono elaborati sul dispositivo e all’interno del veicolo, eliminando la necessità di comunicare con server esterni. A detta dei LG questo consente un funzionamento in tempo reale stabile, migliorando al contempo la privacy e la sicurezza dei dati, eliminando le eventuali vulnerabilità legate al cloud.

La piattaforma AI Cabin analizza l’ambiente di guida e le condizioni del conducente utilizzando i dati provenienti dalle telecamere interne ed esterne del veicolo, consentendo un’assistenza personalizzata in tempo reale. Per esempio, se un veicolo nelle vicinanze inizia a immettersi in strada e il sistema rileva che il conducente non se n’è ancora accorto, la piattaforma offre proattivamente un avviso personalizzato, con messaggi del tipo: “Un’auto si sta immettendo più avanti. Si prega di tenere gli occhi sulla strada e di guidare in prudenza”.

La piattaforma supporta la generazione di interfacce utente di infotainment personalizzate che si adattano alle condizioni esterne. Per esempio: se il conducente sta ascoltando musica mentre fuori nevica, il sistema può generare uno sfondo coordinato per la schermata di riproduzione musicale, con la neve che cade tra i lampioni o un villaggio addobbato a festa, e offrire suggerimenti contestuali come: “È una bellissima notte di neve. Posso consigliarti qualche canzone a tema invernale?”.

Continua la collaborazione con Qualcomm

Al CES dello scorso anno fu presentata la piattaforma per veicoli Cross Domain Controller (xDC) sempre in collaborazione con Qualcomm. “Continueremo ad ampliare le collaborazioni con partner di innovazione come Qualcomm Technologies per guidare la mobilità del futuro oltre l’SDV verso l’AIDV”, ha affermato Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company.”Con la piattaforma AI Cabin, stiamo creando delle soluzioni di mobilità che non solo comprendono i conducenti, ma rispondono proattivamente alle loro esigenze e preferenze, rendendo ogni viaggio unico e personale”.

