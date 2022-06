Meta Pay vuole essere il portafoglio digitale del Metaverso

L’attuale Facebook Pay sta diventando il nuovo Meta Pay: Mark Zuckerberg ha annunciato il rebranding mercoledì scorso, definendo il cambiamento un “primo passo” verso la creazione di un portafoglio digitale per la sua visione del metaverso.

Nell’immediato futuro, il software non cambierà molto. Lo si potrà comunque usare per inviare denaro ai propri amici e familiari su Facebook, Instagram e WhatsApp, nonché per pagare gli acquisti, oppure per effettuare donazioni alle cause benefiche.

Più in avanti nel tempo, tuttavia, Zuckerberg ha dichiarato di immaginare un futuro in cui Meta Pay funzionerà come portafoglio universale per tutti gli oggetti digitali che si acquistano o creano nel metaverso:

La prova della proprietà sarà importante, specialmente se vuoi portare alcuni di questi articoli con te attraverso diversi servizi. Idealmente, dovresti essere in grado di accedere a qualsiasi esperienza del metaverso e tutto ciò che hai comprato dovrebbe essere proprio lì

In altre parole Zuckerberg spera che Meta Pay diventi il portafoglio de facto del metaverso. Ammette che il tipo di interoperabilità che ha descritto è molto lontana, ma afferma che “consentirebbe esperienze molto migliori per le persone e maggiori opportunità per i creatori”.

Va da sé che Meta sarebbe certamente il più grande beneficiario dell’ecosistema descritto da Zuckerberg. Il colosso dei social network, che ora punta alla conquista del Metaverso, ha recentemente confermato che sta richiedendo una commissione del 48% sulle vendite di oggetti e asset digitali all’interno della realtà virtuale di Horizon Worlds. Un’app wallet è un altro modo per l’azienda di guadagnare denaro dai creatori di metaversi.

Negli scorsi giorni Meta ha annunciato il negozio Avatar Store per la moda in versione digitale, con abiti e accessori virtuali di Balenciaga, Prada e Thom Browne per essere alla moda anche nel metaverso. Diversi colossi della tecnologia, con l’eccezione di Apple, hanno creato il forum degli standard aperti per il Metaverso.