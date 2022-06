Polestar anticipa Tesla con il supporto Apple CarPlay

Il produttore di veicoli elettrici supportato da Volvo, Polestar, ha annunciato che l’ultimo aggiornamento over-the-air per Polestar 2 aggiungerà il supporto Apple CarPlay, permettendo così agli utenti di iPhone di accedere comodamente alle app dell’ecosistema direttamente dal cruscotto dell’auto, completo di controlli vocali tramite Siri.

L’aggiunta di CarPlay nella Polestar 2 è interessante dato che il sistema di infotainment del veicolo è alimentato da Android Automotive, che è un sistema operativo full-stack in esecuzione direttamente sull’hardware del veicolo. Android Automotive, ricordiamo, non deve essere confuso con il concorrente di CarPlay, Android Auto.

In un tweet, Polestar ha affermato che l’aggiornamento software over-the-air viene distribuito ai clienti in modo incrementale e ha osservato che l’aggiornamento è disponibile anche per l’installazione presso le officine Polestar. Non è chiaro quando il rilascio sarà completato.

CarPlay è disponibile in oltre 600 modelli di veicoli di dozzine di case automobilistiche, secondo gli ultimi dati dichirati dalla multinazionale di Cupertino, ma alcuni marchi di veicoli elettrici più popolari come Tesla, Rivian e Lucid Motors sono restie al supporto.

Durante la conferenza degli sviluppatori WWDC 2022 all’inizio di questo mese, Apple ha presentato in anteprima la “prossima generazione” di CarPlay, che include il supporto per più display in un veicolo e l’integrazione diretta con il tachimetro, l’indicatore del carburante, i controlli del clima e altro ancora.

Apple ha dichiarato che i primi veicoli a supportare la nuova esperienza CarPlay saranno annunciati alla fine del 2023, con le prime case automobilistiche pronte al supporto tra cui Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo, Porsche e altre ancora. Ulteriori informazioni sulla nuova esperienza CarPlay saranno rilasciate da Apple in un prossimo futuro.

