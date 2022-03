Michael Douglas sarà Benjamin Franklin su Apple TV+

Michael Douglas sarà Benjamin Franklin in una serie su Apple TV+ tratta da libro “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America” di Stacy Schiff.

Apple riferisce che la serie analizzerà “L’emozionante storia di una delle più grandi scommesse di Benjamin Franklin”, scienziato e politico statunitense, tra i protagonisti della Rivoluzione americana, noto per i suoi contributi importanti allo studio dell’elettricità, oltre ad essere un appassionato di meteorologia e anatomia.

“All’età di 70 anni, senza alcuna formazione diplomatica, Franklin convinse la Francia – monarchia assoluta – a sottoscrivere l’esperimento democratico americano”, scrive Apple nel suo comunicato. “In virtù della sua fama, del suo carisma, e dell’ingegnosità, Franklin sconfisse in astuzia le spie britanniche, i delatori francesi e i colleghi ostili, definendo nel frattempo gli aspetti della alleanza franco-americana del 1778 e il trattato di pace finale con l’Inghilterra nel 1783”. Gli anni come ambasciatore degli Stati Uniti in Francia sono indicati come un servigio vitale al suo Paese, senza il quale non si sarebbe arrivati a firmare il trattato che sancì l’indipendenza dal Regno Unito e che portò alla nascita degli Stati Uniti d’America.

La serie è scritta e prodotta da Kirk Ellis, che ha lavorato anche nella mini serie dedicata a Anna Frank, e alla miniserie sul presidente John Adams. La serie su Benjamin Franklin sarà diretta da Tim Van Patten, noto per aver girato diversi episodi di serie televisive come I Soprano, Boardwalk Empire, The Wire, The Pacific (con Steven Spielberg e Tom Hanks), Roma e Il Trono di Spade.

All’inizio di febbraio Apple si è aggiudicata sei nomination all’Oscar in alcune delle principali categorie, fra cui: Miglior film (“CODA”); Miglior attore per Denzel Washington (“Macbeth”); Migliore attore non protagonista per Troy Kotsur (“CODA”); Miglior sceneggiatura non originale per la sceneggiatrice e regista Siân Heder (“CODA”); Miglior fotografia per Bruno Delbonnel (“Macbeth”); e Miglior scenografia per Stefan Dechant (“Macbeth”).

Dal debutto di Apple TV+ solo due anni fa, i film e le serie Apple hanno ottenuto un totale di 202 premi e 929 nomination, fra cui i recenti riconoscimenti con le candidature ai premi Oscar, SAG Awards, Critics Choice Award, Critics Choice Documentary Award, NAACP Image Award, Daytime e Primetime Emmy Award, e altri ancora.

