Microsoft cambia nome a Office dopo 30 anni, diventa Microsoft 365

Per chi segue l’informatica da lungo tempo fa una certa impressione apprendere che lo storico nome MS Office si appresta ad andare in pensione o quasi, perché con il più grande cambio di marchio degli ultimi 30 anni, d’ora in poi si chiamerà Microsoft 365.

Naturalmente le app di produttività più famose del colosso di Windows non scompaiono, come segnala The Verge. Word, Excel, Outlook e PowePoiint rimangono con noi, solo che non verranno più indicate come app e software di MS Office, bensì come parte integrante e incluse nel pacchetto di app e servizi Microsoft 365.

Il nome non è affatto nuovo perché già due anni fa Microsoft ha sostituito il nome degli abbonamenti Office 365 battezzandoli Microsoft 365. Ora la multinazionale di Windows accelera il cambiamento. «Nei prossimi mesi, Office.com, l’app per dispositivi mobili di Office e l’app di Office per Windows diventeranno l’app Microsoft 365, con una nuova icona, un nuovo look e ancora più funzionalità» spiega la società nella FAQ dedicata.

Il primo a cambiare sarà Office.com a novembre, seguito a gennaio dalla app Office per iPhone, iPad, Android e Windows. A partire dall’app centrale Microsoft 365 per smartphone e computer l’utente avrà a disposizione un feed con tutti i colleghi, le riunioni, un hub per tutti i documenti e i file e anche tag personalizzati per organizzare e gestire i contenuti.

Anche se il nome Office è destinato alla pensione per il momento non scompare completamente perché Microsoft lo mantiene, almeno per ora, per le versione di Office 2021 e Office LTSC proposta in vendita con licenza perpetua e non in abbonamento. Office diventa comunque un marchio Legacy per la società, quindi quando ci saranno annunci di nuove funzioni saranno per Microsoft 365 e non più per lo storico Office.

