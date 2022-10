AirPods Pro 2, segnalati problemi di allineamento audio e sincronia

Gli AirPods Pro 2 sono stati ampiamente elogiati dal loro rilascio il mese scorso, ma ci sono alcuni bug che ancora non sono stati corretti: alcuni utenti lamentano su forum e social problemi di allineamento audio e sincronizzazione, anche quando le funzionalità come l’audio spaziale e il tracciamento dinamico della testa sono disabilitate.

Il problema di allineamento audio si manifesta nel momento in cui il suono si sposta tra ciascun lato dei due auricolari. L’audio si muoverà avanti e indietro tra gli auricolari e in alcuni casi risulta anche non essere sincronizzato con i video. In questo scenario, l’audio non si allineerebbe con la bocca di chi nel filmato che si sta guardando.

Per AirPods Pro 2 in particolare, gli utenti interessati affermano di sperimentare una combinazione di mancato allineamento e spostamento dell’audio, nonché livelli di volume che aumentano o diminuiscono in modo casuale. Ad esempio, un utente spiega su Reddit:

Questo è il mio secondo paio di AirPods Pro 2 e l’audio sembra ancora spostarsi dappertutto a volte diminuire il volume di una canzone per poi alzarlo casualmente. No, non è il tracciamento della testa o l’audio spaziale che ho disattivato

Un altro utente di AirPods Pro 2 nota specificamente il problema più spesso nell’app YouTube:

Sto usando l’audio spaziale e guardando YouTube, e per gran parte dei video, dopo la riproduzione di un annuncio, gli AirPods non sono sincronizzati tra loro. Sembra che la voce delle persone nei video sia proprio alle mie orecchie invece che in mezzo alla mia testa. L’unico modo in cui sono stato in grado di combattere questo è spegnere e riaccendere l’audio spaziale che sembra ri-sincronizzare gli airpod. Piuttosto fastidioso

Molti utenti riportano problemi identici, in alcuni casi si prova a scovare la causa del problema. Un utente ipotizza che potrebbe essere un problema con la cancellazione del rumore o la trasparenza adattiva:

La cancellazione del rumore o [trasparenza adattativa] provoca strani spostamenti dello stadio sonoro e cambiamenti casuali del volume in alcuni intervalli di frequenza. Alcune tracce sono colpite molto più di altre e sembra esserci una certa dipendenza dalle condizioni esterne

Da notare, tutti questi utenti dicono di avere l’audio spaziale di Apple e la funzione di tracciamento dinamico della testa disabilitati. L’audio spaziale con tracciamento dinamico della testa è progettato per seguire la testa mentre la si muove, creando l’illusione che l’audio sia sempre centrato e si trovi tutto attorno.

Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito: nel momento in cui scriviamo non è chiaro se si tratti di un difetto software oppure hardware. Non sembra essere un problema incredibilmente diffuso, ma si spera che Apple possa risolvere con un aggiornamento del firmware.

A questo indirizzo tutte le novità proposte dai nuovi auricolari Apple.