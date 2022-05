Microsoft Edge supera Safari, ora è il secondo browser desktop più popolare al mondo

Microsoft Edge ha superato Safari di Apple diventando il secondo browser desktop più popolare al mondo, almeno stando ai dati forniti dal servizio di analisi web StatCounter.

Secondo il rapporto, Microsoft Edge è ora utilizzato sul 10,07 percento dei computer desktop in tutto il mondo, di uno 0,46% davanti a Safari, che si attesta, invece, al 9,61%. Google Chrome rimane al primo posto con una quota dominante del 66,64 percento, mentre Firefox di Mozilla è al quarto posto con il 7,86 percento.

Come browser predefinito per Windows 11, la popolarità di Edge si è consoloditata negli ultimi mesi, con i primi segni concreti che avrebbe superato Safari per prendere il secondo posto già a febbraio, quando era utilizzato sul 9,54 percento dei desktop a livello globale.

Nel gennaio 2021, Safari deteneva una quota di mercato del 10,38 percento, indicando un graduale slittamento della popolarità negli ultimi 14 mesi. Nel frattempo, Chrome al primo posto ha visto la sua base di utenti aumentare in modo incrementale, mentre sorprendentemente, Firefox ha invece perso utenti dall’inizio dell’anno, nonostante aggiornamenti e migliorie regolari. Questo suggerisce che la terza piazza di Safari non è in pericolo immediato, avendo perso solo lo 0,23% di quota da febbraio, anche se le cose potrebbero cambiare rapidamente nel caso in cui Apple decidesse di introdurre modifiche radicali al modo in cui Safari funziona in macOS 13 entro la fine dell’anno.

Classifica mobile

Quando si tratta di piattaforme mobili, naturalmente, è una storia diversa, che riflette la mancanza di un sistema operativo di Microsoft. Nell’analisi di StatCounter, Edge non entra nemmeno nei primi sei browser su dispositivi mobili, mentre Chrome ottiene la prima piazza con il 62,87 di quota di utilizzo, con Safari su iPhone e iPad che conquista un comodo 25,35 percento al secondo posto, con un 20,65 percento di margine rispetto alla terza posizione di Samsung Internet che ha solo il 4,9%.

Guardando le statistiche complessive per desktop e dispositivi mobili, Chrome è leader con il 64,36 percento, Safari è al secondo posto con il 19,13% ed Edge è al terzo posto con il 4,07 percento della quota di mercato totale. Seguono Firefox, Samsung Internet e Opera con, rispettivamente, il 3,41 percento, il 2,84% e il 2,07%.

Safari per desktop ha affrontato lamentele da parte di alcuni utenti negli ultimi anni a causa di bug, esperienza utente e compatibilità dei siti web, inducendo il team Safari di Apple a chiedere feedback su come migliorare. Alla WWDC dello scorso anno, Apple ha introdotto una radicale riprogettazione del suo browser, ma i cambiamenti non sono stati ben accolti, e Apple alla fine ne ha ritirati molti prima di rilasciare la versione finale al pubblico.

Con artisti del calibro di Brave, Vivaldi e DuckDuckGo in pista, è probabile che Apple diffiderà dall’apportare cambiamenti così sostanziali nelle versioni future del suo browser nativo, cercando di concentrarsi sulle correzioni di bug e sui miglioramenti alle prestazioni.