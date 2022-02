Microsoft prova funzioni sperimentali per Windows 11

Dopo aver rivelato la scorsa settimana che Windows 11 riceverà un aggiornamento corposo a febbraio con il supporto alle app Android, ulteriori miglioramenti alla barra delle applicazioni e altro ancora, Microsoft sta ora descrivendo in dettaglio i suoi piani per i test di funzioni sperimentali per il sistema operativo Windows 11 per tutto il 2022.

La multinazionale di Redmond afferma che intende sperimentare nuove funzionalità per i tester di Windows 11 e che molte di queste potrebbero non vedere la luce all’interno della versione definitiva destinata agli utenti finali. La precisazione dello sviluppatore è d’obbligo, in ogni caso occorre rilevare che finora il programma Windows Insider, per la distribuzione delle versioni beta di software e sistemi operativi, è stato spesso utilizzato da Microsoft come una culla in cui far crescere funzioni che, presto o tardi, arrivano poi al grande pubblico.

Da questo momento però le due strade si separano. Il Dev Channel per i test di Windows 11 sarà davvero un luogo in cui proporre funzionalità sperimentali e non destinate al pubblico, mentre il canale beta includerà funzionalità più vicine a ciò che verrà poi distribuito a tutti, come rileva TheVerge. Ciò potrebbe significare che le nuove funzionalità il cui arrivo è previsto anche per il pubblico saranno visualizzate prima anche nel canale beta, mentre si arresteranno al canale dev qualora non sia previsto l’arrivo nella build consumer.

Microsoft sta ora pianificando di offrire ai tester di Windows 11 una finestra in cui possono passare dal canale Dev al canale Beta, per evitare le funzionalità solo sperimentali arrivo. Ciò probabilmente coinciderà con il rilascio dell’aggiornamento di febbraio, dove ci sarà il supporto per le app Android, modifiche alla barra delle applicazioni e dove si assisterà alla riprogettazione delle app di Blocco note e Media Player.

Nelle scorse ore il team di sicurezza Microsoft ha scoperto un sofisticato trojan che colpisce i Mac inondandoli di pubblicità. Il colosso di Remond ha anche annunciato la data di disponibilità del nuovo convertibile Surface Laptop Studio in Italia con l’avvio dei preordini.