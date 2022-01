Windows 11 farà girare le app Android da febbraio 2022

Quando Microsoft annunciò per la prima volta Windows 11, una delle funzionalità più interessanti che fece subito parlare di sé fu quella relativa all’esecuzione delle app Android. Peccato, però, che sin da subito fui chiaro che la funzionalità sarebbe stata rinviata. Nelle scorse settimana è stata annunciata una beta chiusa e limitata ad alcune aree geografiche per le app Android su Windows, mentre oggi arriva la conferma di una beta pubblica per tutti a partire da febbraio prossimo.

Microsoft ha scritto un lungo post sul blog ufficiale, in cui ha parlato del futuro dei PC. In questo menziona l’arrivo di un’anteprima pubblica che permetterà di testare le app Android su Windows 11 già a febbraio.

Il mese prossimo porteremo nuove esperienze in Windows che includono un’anteprima pubblica di come utilizzare le app Android su Windows 11 tramite il Microsoft Store e le nostre partnership con Amazon e Intel

Microsoft non è entrata nei dettagli su cosa includerà nell’anteprima o su come registrarsi. Non è chiaro se presenterà il set completo di app o se l’anteprima sarà limitata ad un piccolo campione di app, come è stato per la closed beta limitata. La società, inoltre, non ha dichiarato se sarà necessario essere un utente di Windows Insider per testare la funzione, o se tutti gli utenti di Windows 11 saranno in grado di provare. Il termine “pubblico” fa pensare che tutti potranno provare la novità, ma è necessario aspettare per esserne certi.

Si spera che Microsoft riveli presto ulteriori informazioni, poiché l’utilizzo di app Android sui PC Windows 11 è una delle principali caratteristiche attese dai più; si tratta certamente di un vero e proprio game changer. Fortunatamente non ci sarà molto da attendere: l’annunciata anteprima è un passo evidente verso l’utilizzo completo della funzione.