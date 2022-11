Microsoft rilascia iCloud Foto per Windows 11

Apparentemente accantonate le antiche rivalità, Apple e Microsoft collaborano sempre più spesso per rendere disponibili i propri servizi anche agli utenti dell’altra piattaforma: come annunciato fin dal mese di ottobre, e da allora disponibile in beta, ora Microsoft inizia il rilascio a tutti gli utenti dell’integrazione di Foto iCloud con l’app Foto di Windows 11, in questo modo risulta molto semplificato l’accesso e la visione di tutte le proprie foto su iCloud per gli utenti che usano iPhone e un PC Windows 11.

Per iniziare a utilizzare questa nuova funzione l’utente deve accertarsi di aver scaricato e installato l’ultima versione dell’app Foto di Windows 11. Successivamente occorre scaricare l’app iCloud per Windows dal negozio Microsoft Store, infine abilitare la sincronizzazione delle fotografie. Fatto questo tutte le foto conservate nell’archivio iCloud dell’utente risulteranno automaticamente incluse all’interno della libreria di Foto in Windows.

Foto iCloud su PC Windows, poi le app Apple Music e Apple TV

In precedenza gli utenti iPhone con PC Windows potevano trasferire le foto dallo smartphone al computer collegandoli con un cavo USB, oppure usare iCloud via web e browser, soluzioni laboriose e meno dirette, questo anche se Apple sta finalmente rinnovando grafica e interfaccia di iCloud su Internet via browser e web app. Nell’annuncio di inizio rilascio Microsoft spiega che l’aggiornamento con l’integrazione delle foto iCloud risulterà disponibile a tutti gli utenti di Windows 11 entro la fine del mese di novembre.

La funzione rientra nell’iniziativa di Microsoft di rendere i suoi software e servizi sempre più universali, oltre che privi di punti di frizione con quelli degli avversari. Nel 2023 per gli utenti Windows arriveranno finalmente l’app Apple Music e anche l’app Apple TV, per mandare in pensione gli ormai superati e limitati accessi via browser e web e godere appieno della musica e della televisione in streaming di Cupertino.

Le anteprime di entrambe le app Apple Music e Apple TV saranno disponibili nel negozio Microsoft Store entro quest’anno. Tra le altre recenti novità di Microsoft ed Apple c’è l’approdo dell’app Apple Music su Xbox. Tutti gli articoli che parlano di Microsoft sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.