Apple brevetta la tastiera a stato solido per MacBook

Apple ha ottenuto un brevetto per una tastiera senza tasti, che mostra l’intenzione dell’azienda di passare all’uso di tecnologie a stato solido per una tastiera MacBook Pro con più versatilità di quanto una versione fisica possa mai fornire.

Il brevetto concesso è stato originariamente depositato presso l’Ufficio brevetti e marchi nel 2017. Descrive efficacemente la sostituzione dei tasti fisici di una tastiera con un display in vetro dotato di più sistemi di rilevamento tattile.

L’applicazione di Apple afferma che i tradizionali input basati sui tasti “mancano di flessibilità per adattarsi alle funzionalità offerte da dispositivi, sistemi operativi e software più recenti” e non sono “in grado di adattarsi alle diverse esigenze e preferenze degli utenti”. Mentre gli ingressi touchscreen hanno il potenziale per offrire input alternativi all’utente, la “superficie di ingresso piatta e inflessibile” non fornisce feedback tattile all’utente.

La proposta di Apple consiste in uno strato di vetro superiore che include due sistemi di rilevamento della forza per diverse “regioni di ingresso”, nonché un sistema di rilevamento tattile per determinare la posizione delle dita dell’utente. Il feedback tattile è fornito da uno o più attuatori, per fornire una risposta per ogni tasto premuto.

Le immagini fornite insieme alla richiesta di brevetto raffigurano una periferica della tastiera che utilizza un lungo pannello tattile in cui vengono visualizzate le immagini dei tasti. C’è anche una rappresentazione di un notebook che sembra avere l’intera sezione inferiore, in genere riservata alla tastiera e al trackpad, sostituita da un singolo grande pannello touch.

In entrambi i casi, la tastiera a stato solido senza tasti cambia ciò che viene mostrato sulla superficie di input a seconda delle esigenze dell’utente e anche del software utilizzato. Ciò può includere la visualizzazione di un’area del trackpad al centro della tastiera e la riorganizzazione del layout in uno più ergonomico per il posizionamento della mano dell’utente, un layout diverso e dedicato per ritocco immagini, montaggio video, videogiochi e così via

Apple ha esaminato altri modi per i suoi clienti di utilizzare i futuri MacBook senza utilizzare una tastiera fisica. Nel 2018, ad esempio, ha ottenuto un brevetto per un “Equipaggiamento a doppio display con visibilità migliorata e riflessi soppressi”, dove il secondo schermo viene utilizzato come tastiera dinamica. A questo indirizzo un nostro articolo sulle migliori tastiere per Mac.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri.