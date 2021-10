Microsoft, i risultati volano con Office, Windows e Cloud

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre 2022, registrando un fatturato di 45,3 miliardi di dollari e un utile netto di 20,5 miliardi di dollari. Le entrate sono aumentate del 22% e l’utile netto è aumentato del 48%. Microsoft ha registrato ottime prestazioni in termini di entrate nelle sue attività cloud, server e Office.

Microsoft ha appena lanciato Windows 11, proprio all’inizio di questo mese, ma nei mesi precedenti le vendite di PC hanno iniziato a diminuire negli Stati Uniti a causa di problemi di fornitura.

Tuttavia, ciò non sembra aver influito sui ricavi di Windows. Le entrate sono aumentate del 10% in questo trimestre. Anche i ricavi dei prodotti commerciali Windows e dei servizi cloud sono aumentati del 12%, grazie alla domanda di Microsoft 365. Windows 11 è appena arrivato sui nuovi dispositivi all’inizio di questo mese, quindi Microsoft e i costruttori di PC sperano che i problemi di fornitura siano destinati a migliorare e che il nuovo sistema operativo riesca a far crescere la domanda di laptop e PC.

Sul lato Surface, le entrate sono diminuite del 17% in questo trimestre, secondo Microsoft solo perché il confronto viene fatto con l’anno precedente, che è stato invece molto positivo. Non sembra nemmeno che le entrate di Surface miglioreranno nel prossimo trimestre. Il CFO di Microsoft, Amy Hood, ha avvertito che le prospettive per il secondo trimestre di Microsoft includono un calo delle entrate di Surface in «cifre singole». Sembra che Microsoft stia risentendo degli effetti dei problemi di fornitura dei componenti del PC.

Buono, invece, il lato gaming della multinazionale di Redmond, con le entrate hardware di Xbox che sono aumentate in questo trimestre del 166 percento, grazie alla continua domanda di console Xbox Series X e Series S.

Nella conferenza sui risultati Hood afferma che Microsoft è stata «In grado di spedire più console Xbox Series X e S del previsto, anche se la domanda continua a superare l’offerta». I vincoli, peraltro, continueranno fino fino al 2022 . Anche le entrate complessive dei giochi di Microsoft sono aumentate del 16%, registrando quasi 3,6 miliardi di dollari per il trimestre. Microsoft afferma che c’è stata una «Crescita degli abbonamenti Xbox Game Pass», anche se non ha fornito cifre esatte degli abbonati.

Come sempre è la crescita del cloud che è stata impressionante per risultati e ricavi Microsoft, per via del fatto che le aziende si stanno adeguano al lavoro ibrido, quindi in parte da remoto. I ricavi nel cloud sono aumentati del 31% su base annua, inclusa la crescita dei ricavi di Azure e di altri servizi cloud del 50%. Anche Office ha avuto un buon trimestre, con i prodotti consumer e i ricavi dei servizi cloud in crescita del 10%, con gli abbonati consumer di Microsoft 365 in aumento del 19% a 54,1 milioni in totale.

Sebbene i tre principali segmenti business di Microsoft siano ancora ben bilanciati in termini di entrate, il business del cloud si sta gradualmente allontanando, come rileva The Verge. Produttività e processi aziendali, che include Office, LinkedIn e Dynamics, rappresentano circa il 33% dei ricavi Microsoft. Intelligent Cloud, che include Auzre, prodotti server e servizi cloud, ora generano il 38% dei ricavi di Microsoft. Questo lascia il reparto More Personal Computing, che include Xbox, Windows e Surface, con circa il 29% delle entrate complessive.

