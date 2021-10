Con Android 12 è facile spostare le chat WhatsApp da iPhone

Da settembre era possibile solo per i dispositivi Samsung, ma ora anche Google ha semplificato il processo di trasferimento delle chat di WhatsApp da iPhone ad Android 12: cade così un’altra barriera per chi si appresta a cambiare telefono passando da una piattaforma all’altra, un ostacolo fino ad oggi presente in una delle chat di messaggistica più utilizzate al mondo in assoluto.

Migrare la cronologia delle chat di WhatsApp da iPhone verso un telefono Pixel o un qualsiasi altro dispositivo sul quale è presente almeno la versione 12 di Android è un gioco da ragazzi, perché da questo momento supportano pienamente la cronologia chat di WhatsApp presente su iOS. Lo ha spiegato Google in un post sul blog, nel quale descrive i pochi e semplici passaggi da seguire per portare a termine questa operazione con successo.

«La cronologia delle chat di Whatsapp viene semplicemente copiata da iPhone al nuovo telefono Android e il sistema si assicura automaticamente che non vengano ricevuti nuovi messaggi sul vecchio dispositivo mentre il trasferimento è in corso» spiega Paul Dunlop, project manager di Google.

In sostanza sui telefoni Google Pixel e su tutti i terminali con Android 12 è presente una nuova opzione che permette di migrare tali dati durante il processo di configurazione iniziale del dispositivo. E’ possibile procedere collegando i due dispositivi tramite cavo (da USB-C a Lightning) oppure attraverso la scansione di uno speciale codice QR che viene mostrato in sovrimpressione sul dispositivo Android e che dovrà essere scansionato con la fotocamera di iPhone.

Seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo in pochi clic verranno così trasferite tutte le chat, con i messaggi, i file multimediali e tutto quello che è stato scambiato fino a quel momento. Questo aggiornamento era stato già annunciato da WhatsApp durante un evento di Samsung che si era tenuto in agosto in quanto i telefoni dell’azienda erano i primi a sfruttare questa funzione. In futuro dovrebbe arrivare anche la funzione inversa che permetterà di trasferire le chat da un telefono Android a un iPhone.

Non è chiaro se questo strumento si rivelerà vantaggioso in termini di abbandono di iPhone: certo è che la cronologia dei messaggi, le foto e tutti gli altri dati storicamente difficili da trasferire tra una piattaforma e l’altra sono noti fattori che contribuiscono a dissuadere gli utenti dal voler procedere in tal senso.