iPad 10 contro iPad 9, quale scegliere

Se è vero che ad iPad più recenti corrispondono hardware più potenti e performanti, non è da escludere che i decide della generazione precedente siano da scartare a priori. Ed infatti, in molti casi si potrebbe scegliere di risparmiare, godendo comunque di dispositivi davvero potenti, che non temono confronti. Cerchiamo di capire se questa teoria vale anche tra iPad di decima generazione e iPad di 9 generazione. In questo articolo vi spieghiamo le differenze e vi consigliamo quale acquistare.

Estetica

Se è vero che solitamente Apple apporta poche modifiche tra una generazione e l’altra, con iPad 10 non è stato esattamente così. Con l’ultimo tablet entry level, infatti, Apple ha scelto di stravolgere completamente l’estetica. iPad di decima generazione è un tablet profondamente diverso dal diretto predecessore. Basta metterli a confronto, anche da spenti, per accorgersi delle enormi differenze.

iPad 10 elimina il tasto home centrale, riducendo così le cornici anteriore. Si tratta di un tablet molto più moderno rispetto a quello di nona generazione, ancora legato al pulsante centrale. Dalla parte frontale sparisce TouchID. Come in iPad Air e in iPad mini il lettore di impronte è ora nel tasto superiore, quello che attiva lo schermo. Apple per la prima volta introduce la videocamera sul lato lungo. Questo, dice Apple nel comunicato di lancio, rende più facile e comodo registrare video per i social media e per le chiamate FaceTime.

Anche per quanto concerne le colorazioni sono totalmente rinnovate. Se cercate un più di vivacità, iPad di decima generazione è l’unica scelta possibile tra le due, perché propone colori esclusivi, come il Rosa, il Blu e il Giallo.

Lo schermo è più grande, con i suoi 10,9 pollici, rispetto ai 10,2 pollici del predecessore, anche se le dimensioni complessive del prodotto sono a tutto vantaggio dell’iPad di 10 generazione, che riesce ad avere un corpo più snello, per via di cornici più sottili. Ed infatti, è alto 248,6mm, contro i 250,6 mm della precedente edizione. Anche lo spessore è inferiore sulla nuova generazione, 7 contro 7,5 mm. Il peso è a vantaggio dell’ultimo modello, con 477 grammi, contro i 487 della nona edizione.

A voler tirare le somme, già il lato estetico fornisce all’utente un grande aiuto nella scelta: questa volta non si troverà di fronte a due prodotti pressoché identici, al contrario si dovrà scegliere tra decide veramente differenti. Non c’è dubbio che iPad 10 vince a mani basse rispetto alla precedente edizione: è un tablet tutto nuovo, più vicino allo stile di iPad mini 6 e iPad Pro, piuttosto che alla passata edizione, che sembra essere stata spazzata via.

Display

Quanto allo schermo, si denotano delle differenze importanti tra i due modelli. Come già anticipato la diagonale è differente. L’iPad di decima generazione, infatti, monta un pannello da 10,9 pollici, mentre quello della generazione passata si ferma a 10,2 pollici. Il più recente tra i due monta un pannello Liquid Retina, mentre iPad 10,2 un pannello solo Retina.

La risoluzione è maggiore su iPad 10, per via della differente diagonale: 2360×1640 pixel a 264 ppi contro i 2160×1620 pixel a 264 ppi di iPad 9.

Non sembrano esserci differenze a livello di luminosità, dato che entrambi forniscono una luminosità tipica Luminosità SDR massima (tipica) di 500 nit.

Entrami, ancora, offrono un rivestimento oleorepellente a prova di impronte, entrambi sRGB e con True Tone, per meglio adattare la tonalità dei colori a seconda della luce ambientale.

In altre parole, se per la maggior parte di noi non ci saranno differenze tecniche così nette tra i due schermi, dall’altro le cornici sicuramente ottimizzate di iPad 10 lo faranno risaltare maggiormente rispetto a quello della generazione precedente. Anche in questo caso, dunque l’estetica sembra essere la vera marcia in più.

Processore

Anche se si guarda alla scheda tecnica di iPad 10 ci si accorge del boost operato da Apple. Ed infatti, mentre il più recente dei due tablet offre il processore A14, lo stesso che apple monta sulla serie standard di iPhone 14, iPad di nona generazione vanta ancora il chip A13, che ricordiamo appartiene alla generazione di iPhone 11, quindi un chip ormai considerato datato.

Di certo per un utilizzo moderato potrebbe non sentirsi la differenza, ma un chip A13 nel 2022 potrebbe iniziare a fare fatica, soprattutto considerando il reparto giochi di Apple, che diventa sempre più orientato ai tripla A.

Anche dal punto di vista del processore, dunque, Apple fornisce una reale motivazione per preferire iPad di decima generazione, rispetto a quello della generazione passata.

Per gli amanti dei numeri, iPad 10 ottiene un incremento nelle prestazioni del 20% a livello di CPU, mentre se si parla di Neural Engine, il passatoio tra l’uno e l’altro segna un +80% a favore dell’ultimo modello.

Fotocamere

L’iPad non è certo il primo dispositivo che viene in mente quando si parla di scattare foto in mobilità. Per questo aspetto si preferisce utilizzare uno smartphone. Ad ogni modo, non mancano differenze sulla fotocamera posteriore tra i due modelli a confronto.

Anche in questo caso Apple fornisce un reale incremento di potenzialità. Su iPad di decima generazione, infatti, ha montato un sensore grandangolare da 12MP, al posto del precedente grandangolo da 8 che invece svetta su iPad di nona generazione.

Rimane invariata la camera frontale, che su ambo i modelli è da 12 MP con ultra grandangolo, anche se le videochiamate sono senza dubbio migliori su iPad 10. Da notare, però, che per la prima volta Apple ha scelto di inserire la camera di Pad 10 sul lato lungo, per favorire attività durante l’uso landscape. Già, perché con gli accessori dedicati, in particolare la nuova tastiera, l’iPad 10 diventa praticamente un vero e proprio notebook.

La camera posteriore di iPad 10 ha un diaframma con apertura da 1.8, mentre iPad 9 è un 2.4. Si nota sensibilmente la differenza tra questi due sensori, il primo dei quali più performante, anche in condizioni di scarsa luminosità. Quanto alla registrazione video, solo iPad 10 ha capacità video fino a 4K a 25 fps, mentre iPad di nona generazione si ferma alla registrazione 1080p a 25 FPS. Se si sceglie la risoluzione 1080p su iPad 10 si potrà arrivare ai 60 FPS.

Anche gli slow motion sono più apprezzabili sull’iPad più recente, che permette i 120 FPS a 1080p, contro i 120 FPS solo a 720P su iPad 9. Anche da questo punto di vista tra i due dispositivi non sembra esserci davvero storia.

Reti WiFi e 5G

Anche dal punto di vista delle reti ci troviamo di fronte a due tablet di generazione differenti. Ed infatti, su iPad 10 è disponibile l’opzione con 5G, mentre il precedente tablet della Mela si ferma alla tecnologia 4G. Questo potrebbe risultare una differenza marginale se si opta per il solo modello WiFi, mentre chi sceglie iPad con connessione dati non potrà che tenere in considerazione questa enorme differenza.

In realtà, anche il solo modello WiFi segna una enorme differenza tra i due: il più recente dei due, infatti, offre il supporto al Wi-Fi 6, che si traduce in download più veloci, fino a 1,2 Gbps, mentre iAd 9 non supporta il WiFi 6, con velocità di download più lente, fino a 866 Mbps.

Accessori

Entrambi i tablet supportano Apple Pencil di prima generazione. A dire il vero questo supporto non fa per nulla onore ad iPad di 10 generazione. Non solo ci si poteva aspettare un supporto all’Apple Pencil più recente, ma questa tipologia di supporto sembra stonare completamente con la connettività del tablet. Ed infatti, Apple Pencil ha un connettore Lightning, che sposa perfettamente l’ingresso di iPad 9, mentre iPad 10 propone la nuova USB-C. Questo vuol dire che per poterla ricaricare sarà necessario acquistare un apposito adattatore. Davvero una piccola caduta di stile. Del resto, Apple ha voluto conservare il supporto ad Apple Pencil 2 solo sugli iPad che hanno un listino maggiore.

C’è poi da dire che, a livello di accessori, iPad 10 offre una nuova Magic Keyboard Folio. Si tratta di una cover con tastiera incorporata e con trackpad. Una soluzione certamente più completa rispetto alla Smart Keyboard di iPad 9, che invece non ha trackpad e risulta certamente più scomoda per la digitazione dei testi.

Prezzi

Questa volta non sembrano esserci dubbi su quella dei due tablet acquistare, neppure guardando al listino Apple. La differenza tra i due dispositivi è di “appena” 150 euro. Certo, non è una somma di poco conto, ma le differenze tra i due tablet sono così marcate che questa differenza è totalmente giustificata.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

L’utente paga 150 euro in più per avere un tablet completamente nuovo, dal design moderno, con cornici molto più ottimizzate. Il valore, inoltre, è giustificato dalla presenza di un nuovo processore su iPad 10, della nuova camera posteriore, del supporto al WiFi più veloce.

La differenza di prezzo si accentua un po’ se ci si sposta dai listini ufficiali e si cerca uno street Price più conveniente. In questo caso, ad esempio su Amazon, iPad 9 si trova a 359, mentre iPad 10 si trova a 585. Su eBay, invece, la differenza tra i due torna ad essere ai livelli di quelli Apple. Dunque, anche volendo affidarsi per l’acquisto a eBay, piuttosto che alle singole offerte che si trovano nei negozi fisici, il gap tra i due non diventa mai così importante da giustificare l’acquisto di iPad 9: il consiglio è sempre quello di puntare all’ultimo modello rilasciato.

Quale scegliere

Giunti a questo punto avrete capito che il consiglio in generale è quello di acquistare iPad 10. Sono troppe le differenze rispetto ad iPad 9, e la differenza di prezzo tra i due, di circa 150 euro, per quanto comunque importante, non sembra giustificare il risparmio. Ad ogni modo…

Comprate un iPad 10

Se volete lo schermo più grande

Se volete cornici più sottili

Se volete un iPad colorato

Se volete un design moderno

Comprate un iPad 9

Se vi piace il Touch ID

Insomma, si sarà capito, la nostra convinzione, almeno per questo confronto, è a tutto vantaggio di iPad 10. Molto spesso consigliamo anche di risparmiare acquistando il prodotto meno recente, ma questa volta non sembrano esserci motivi per farlo. Certo, potremmo consigliarvi iPad 9 solo nel caso di un’offerta che porti ad una differenza di prezzo di oltre 250 euro, ma al momento non sembra esserci questa possibilità: per quanto troviate un’offerta su iPad 9, girando in rete ne troverete una davvero vantaggiosa anche su iPad 10.

Trovate le nostre impressioni su iPad 10 direttamente a questo indirizzo. Per altri confronti, invece, vi lasciamo a questi articoli:

Se volete acquistarli su Amazon partite da questi due box per poi verificare prezzi e sconti sulle varianti di colore, memoria e radio Wi-Fi e Cellulare.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...