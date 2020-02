Microsoft Office app per iPhone porta software e strumenti in una sola app

L’avvio del programma beta è avvenuto a novembre dello scorso anno: i lavori sono stati completati ed ora è disponibile Microsoft Office app per iPhone in versione unificata. Questo significa che non solo Word, Excel e PowerPoint sono contenuti in una singola app invece di tre separate, con una occupazione di spazio in memoria inferiore, ma il nuovo software include anche nuove funzioni e miglioramenti tagliati su misura per l’utilizzo della suite di produttività su smartphone.

Ricordiamo che nelle scorse ore la multinazionale di Redmond ha rilasciato l’app unificata anche per terminali Android. Sia nella nuova Microsoft Office app per iPhone che per Android permettono di scattare una fotografia di un documento dal proprio terminale per trasformarla al volo in un file di testo Word modificabile. Allo stesso modo, sempre partendo da una fotografia, è possibile trasformare il documento cartaceo originale in una tabella o in un foglio di calcolo di Excel, permettendo all’utente di iniziare subito a lavorare sui dati.

Grazie alle nuove funzioni di Microsoft Office app per iPhone è anche per esempio possibile creare al volo un documento PDF partendo da file su cui stiamo lavorando con Word, Excel e PowerPoint, stesso discorso per un documento catturato con la fotocamera. Naturalmente è sempre possibile trasferire file tra smartphone e computer e condividerli istantaneamente con altri dispositivi mobile nelle vicinanze.

Non mancano le funzioni per firmare documenti digitali semplicemente utilizzando il dito sullo schermo del proprio terminale, prendere note con Memo e scansione codec QR per aprire collegamenti e dati associati. La disponibilità dell’app Office unificata per iPhone non porta alla rimozione delle singole app separate precedenti che continuano a rimanere disponibili su App Store.

Microsoft Office app per iPhone occupa 378,6MB, richiede iOS 12 ed è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch: è già tradotta in Italiano. Si scarica gratis da questa pagina di App Store e può essere utilizzata con limitazioni senza spendere nulla ma, per poter sfruttarne tutte le funzioni, occorre sottoscrivere un abbonamento a Office 365.

In questo articolo la recensione di Microsoft Office per Mac, invece per tutte le differenze delle versioni di Office rimandiamo a questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft sono disponibili da questa pagina.