Microsoft lancia la suite Office unificata per Android

Microsoft rilascia su Android la nuova app Office unificata, che combina Word, Excel e PowerPoint con nuove funzionalità ottimizzate per l’uso su smartphone, e che si adatta alle esigenze professionali o personali di ciascuno.

La nuova app mette all’interno di un unico posto tutti gli strumenti più diffusi per lavorare con documenti, fogli di calcolo e presentazioni, offrendo all’utente una suite ancor più completa e accessibile per creare, modificare e collaborare ai documenti di Office in tempo reale. All’interno dell’app sono disponibili modelli per creare facilmente un curriculum, un budget, presentazioni e altri ancora, potendo naturalmente archiviare, utilizzare e ricercare file di Word, Excel e PowerPoint memorizzati nel proprio spazio di archiviazione personale sul cloud o sul dispositivo.

La nuova app propone soluzioni progettate esclusivamente per i dispositivi mobili, come la possibilità di scattare una foto di un documento e trasformarla in un file di Word modificabile, o ancora trasformare l’immagine di una tabella in un foglio di calcolo di Excel per lavorare sui dati.

Anche da smartphone sarà possibile eseguire rapidamente attività comuni come la creazione di istantaneamente PDF da foto o documenti di Word, Excel e PowerPoint, potendo anche trasferire i file tra smartphone e computer, o condividerli istantaneamente con i dispositivi mobili vicini. Si potranno, ancora, firmare i PDF usando il dito, annotare rapidamente idee e note grazie a Memo, scansionare i codici QR per aprire i collegamenti.

Chiunque può scaricare gratuitamente l’app Office e iniziare subito a usarla, purché si disponga di uno smartphone con una delle ultime 4 versioni principali di Android disponibili, con processore basato su ARM o Intel x86 e almeno 1 GB di RAM.

Clicca qui per scaricare la suite su Android.