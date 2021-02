Il drone DJI con visuale in prima persona svelato prima del lancio

Il mondo dei droni commerciali ha in DJI uno dei protagonisti più importanti, vero punto di riferimento per molti piloti: lo sarà ancora di più grazie all’arrivo di un drone racing, il primo del costruttore con visuale in prima persona, siglato FPV. Il video unboxing, sebbene in assenza di annunci ufficiali, lo svela completamente.

Anche se le indiscrezioni circolano da mesi, il drone in questione non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma ciò non ha impedito agli appassionati di avere anticipazioni e dettagli piuttosto precisi. The Verge ha diffuso il video pubblicato da Dominion Drones (ripubblicato da SpiderMonkey FPV) in cui viene presentato il drone “DJI FPV Combo”.

Il video rappresenta solo un unboxing, ma basta già per rassicurare gli appassionati sulla certezza dell’esistenza del drone. Ovviamente, nel video non si vede il drone in volo, e non si ha nessuna certezza sulla velocità di volo, che dovrebbe attestarsi sui 150 km/h. Tuttavia, la clip mostra la videocamera posta in alto e sensori aggiuntivi rivolti verso il basso, oltre che nella parte frontale che, con ogni probabilità, permetteranno di schivare gli ostacoli.

Anche il controller viene mostrato in video, completamente nuovo rispetto agli ultimi in forza alla gamma Mavic. Sembra più simile a un gamepad per console da gioco, con una impugnatura che ne incrementerà la presa. Ovviamente, in confezione anche il visore da corsa, che dovrebbe risultare più leggero rispetto a quello presentato dalla DJI nel 2019. Il drone FPV è chiaramente pensato per i piloti che amano la velocità, oltre ai fan delle riprese cinematografiche in prima persona.

Ancora tutto tace sulla data di rilascio, anche se potrebbe essere dietro l’angolo, con DJI che potrebbe metterlo in spedizione già a marzo prossimo. La domanda più grande potrebbe riguardare la disponibilità. Resta da vedere che impatto avrà il ban USA, anche se DJI ha affermato che continuerà a vendere i suoi droni all’interno degli Stati Uniti; questo modello di drone FPV potrebbe effettivamente rappresentare un test a conferma, o smentita, di tale affermazione.

