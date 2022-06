Microsoft prepara l’addio a Windows 8.1 con avvisi di fine supporto

Il supporto a Windows 8.1 termina il 10 gennaio 2023. Il mese prossimo Microsoft invierà un promemoria agli utenti che hanno questa versione del sistema operativo installata sui loro dispositivi per segnalare la scadenza e dargli tempo a sufficienza per organizzarsi di conseguenza.

La notifica sarà simile a quella che l’azienda ha inviato in passato per informare gli utenti della scadenza di Windows 7.

Per quanto riguarda Windows 8, il supporto è terminato nel 2016, mentre l’aggiornamento 8.1 è durato fino ad oggi. Questo significa che a partire dal prossimo anno Microsoft non offrirà più il programma Extended Security Update per Windows 8.1, sicché le aziende non potranno più acquistare nuove patch di sicurezza e dovranno quindi decidere se continuare a utilizzare il sistema operativo senza aggiornarlo – a loro rischio e pericolo – oppure installare Windows 10 (se possibile) o sostituire la macchina con una che supporta le più recenti edizioni 10 o 11.

Nonostante i miglioramenti apportati con la versione 8.1, l’era di Windows 8 per Microsoft e per molti dei suoi clienti sarà qualcosa che vorranno dimenticare. L’azienda all’epoca tentò di modernizzare l’interfaccia, anche per far fronte alla concorrenza di iPad, con una serie di aggiustamenti grafici che in realtà hanno reso l’esperienza d’uso quasi un incubo, soprattutto eliminando il classico desktop con la barra di stato in favore di una schermata meno intuitiva, fatta di pagine contenenti mosaici di app.

Windows 10 è poi arrivato nel 2015 per restituire al sistema operativo molte delle audaci modifiche grafiche introdotte con la versione numero 8, e il più recente Windows 11 è andato persino oltre rimuovendo le Live Tile in stile Windows Phone dal menu Start.

Ora come dicevamo gli utenti di Windows 8.1 dovranno decidere se aggiornare il sistema operativo o comprare un nuovo PC, datosi che molte delle macchine su cui gira l’8.1 non suporteranno Windows 11 – scrive Microsoft – per via dei suoi severi requisiti specialmente per quanto riguarda la CPU.

Per Windows 10 invece c’è ancora tempo: Microsoft offrirà supporto fino al 14 ottobre 2025. Ricordiamo che i computer con Windows 8.1 non smetteranno magicamente di funzionare dal 10 gennaio 2023, ma semplicemente non saranno più aggiornati in ottica di sicurezza.

Tutto quel che riguarda Windows 8.1 è in questo articolo, mentre per Microsoft la sezione di riferimento è questa. Lo sapevate? Internet Explorer è stato eliminato per sempre il 15 giugno e qualcuno gli ha fatto la lapide.