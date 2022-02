Microsoft prova le funzioni segrete di Windows 11

Oltre alle funzioni sperimentali, Microsoft sta lavorando su diverse nuove funzionalità ancora segrete di Windows 11, non ancora annunciate pubblicamente: nell’ultima versione di test compaiono infatti riferimenti ad «adesivi per sfondi desktop», alla possibilità di «nascondere la barra delle applicazioni sui tablet» e ad una «sezione sostenibilità» all’interno delle impostazioni.

Ne ha parlato l’utente Albacore (appassionato di Windows) su Twitter, mostrando una serie di schermate dalle quali si scopre ad esempio che le persone saranno in grado di scegliere gli adesivi che comunemente si trovano nell’app di messaggistica ed applicarli sullo sfondo.

Attualmente su Windows esistono i widget ma non possono essere applicati sullo sfondo, perciò gli adesivi potrebbero essere una valida alternativa per personalizzare il desktop, anche se potrebbero essere limitati a un singolo monitor. Di conseguenza c’è chi ritiene che questa funzione potrebbe anche essere limitata ai soli computer a basso costo su cui gira la versione SE, come ad esempio quelli per studenti, sui quali le app vengono sempre avviate a schermo intero e su un unico display.

Nella versione di test come dicevamo è apparsa anche una nuova impostazione per la barra delle applicazioni, denominata «Nascondi automaticamente la barra delle applicazioni quando si utilizza il dispositivo come tablet. Quando ha lanciato Windows 11, Microsoft aveva ritirato la maggior parte delle funzioni della modalità tablet, quindi questo rappresenta un graduale ritorno a quelle modalità che migliorano la fruibilità del sistema operativo sui dispositivi dotati di schermo touch.

Nelle impostazioni infine c’è una nuova sezione denominata sostenibilità che offre consigli sul risparmio energetico e sulla riciclabilità dei dispositivi. E’ stato anche rinominato il Focus Assist: in questa versione si chiama più semplicemente Focus e offre alcune opzioni per pianificare la modalità silenziosa tramite Outlook.

Le funzioni segrete non ancora annunciate sono incluse nelle versioni di prova di Windows 11 per tester. Microsoft spiega che alcune come quelle appena descritte sono state disabilitate intenzionalmente e verrà di volta in volta comunicato quando saranno abilitate di proposito in modo da permettere di provarle agli addetti ai lavori.

