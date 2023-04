Garmin Edge 540 e 840, ciclocomputer per chi fa sul serio in bici

Garmin annuncia il lancio della nuova gamma di ciclocomputer avanzati Edge 540 ed Edge 840. Questi strumenti di allenamento combinano una vasta gamma di metriche di performance con un sistema di allenamento adattivo personalizzato per ogni atleta, una navigazione migliorata e altre funzioni connesse, il tutto in un design compatto e leggero.

Come avviene per gli smartwatch Garmin, anche i nuovi ciclocomputer sono disponibili in modelli dotati di ricarica solare, offrendo un’autonomia maggiore rispetto ai modelli tradizionali, con una durata della batteria fino a 32 ore in caso di utilizzo intenso e fino a 60 ore in modalità risparmio batteria.

Le serie Edge 540 ed Edge 840 sono strumenti progettati per gli appassionati di bici che desiderano allenarsi per una competizione importante o anche raggiungere un obiettivo personale. Le metriche avanzate forniscono informazioni dettagliate e analisi sulle prestazioni, mostrando punti di forza e debolezza in modo immediato e preciso, in vista degli impegni futuri.

Inoltre, la versione più recente della funzione Pianificazione delle salite ClimbPro consente di visualizzare le caratteristiche delle salite che si incontrano durante l’allenamento, anche se non si è programmato un percorso prima di partire.

Le nuove serie Edge 540 ed Edge 840 sono state sviluppate appositamente per i ciclisti e offrono un’ampia gamma di funzioni innovative, tra cui la Valutazione delle abilità ciclistiche e dei requisiti del percorso che, basandosi sull’esperienza di allenamento passata, identificano i punti di forza e di debolezza di un ciclista. Ancora il Coaching adattativo personalizzato che fornisce suggerimenti giornalieri di allenamento. Tra le altre funzioni:

Monitoraggio della resistenza in tempo reale : consente di tenere traccia dei livelli di sforzo in tempo reale durante l’allenamento in bicicletta per sapere quanta energia rimane

: consente di tenere traccia dei livelli di sforzo in tempo reale durante l’allenamento in bicicletta per sapere quanta energia rimane Power Guide : permette di gestire gli sforzi con obiettivi di potenza durante l’allenamento su strada

: permette di gestire gli sforzi con obiettivi di potenza durante l’allenamento su strada Pianificazione delle salite ClimbPro : ora è possibile visualizzare i dettagli delle salite, come l’ascesa rimanente e la pendenza, anche se il percorso non è stato pianificato in anticipo

: ora è possibile visualizzare i dettagli delle salite, come l’ascesa rimanente e la pendenza, anche se il percorso non è stato pianificato in anticipo GNSS multi-banda: assicura una maggiore precisione della posizione anche in ambienti difficili

Inoltre, sono dotati di ricarica solare: sui modelli Solar, la lente di ricarica solare Power Glass aumenta la durata della batteria fino a 60 ore in modalità risparmio, con un’ulteriore autonomia di 25 minuti ogni ora durante l’uso in condizioni di luce solare.

Tutti i modelli delle serie Edge 540 e 840 offrono un display a colori da 2,6 pollici, dotato di touch screen e pulsanti fisici. Grazie alle metriche di allenamento avanzate fornite da Firstbeat Analytics, come VO2 max, lo stato di allenamento, il carico di allenamento, tempo di recupero e molto altro ancora, è possibile ottenere una visione completa della risposta del proprio corpo all’allenamento.

I nuovi dispositivi vengono forniti con mappe aggiornate integrate e con il supporto alla tecnologia Trendline Popularity Routing forniranno gli itinerari più popolari in evidenza, insieme alla possibilità di cercare punti di interesse.

Propongono funzioni di monitoraggio come LiveTrack, messaggistica di gruppo e rilevamento degli incidenti per tutte le attività, anche per la mountain bike. Le serie Edge 540 e 840 sono compatibili con la linea Varia e con i dispositivi inReach per una maggiore sicurezza durante la corsa e per inviare SOS quando non c’è copertura telefonica.

I nuovi ciclocomputer Garmin Edge 540 e Edge 840, già disponibili, includono la tecnologia solare e hanno prezzi di vendita consigliati, rispettivamente di 499,99 e 599,99 euro. I modelli senza ricarica solare hanno prezzi di vendita di 399,99 euro per Garmin Edge 540 e 499,99 euro per Garmin Edge 840.

La maggior parte dei dispositivi Garmin è disponibile per l’acquisto anche nel negozio ufficiale su Amazon. Tutti gli articoli dedicati a Garmin sono disponibili da questa pagina di macitynet