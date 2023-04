Hyundai Italia colpita da furto dati, numeri di telaio inclusi

Hyundai Italia ha annunciato tramite lettere email indirizzate ai clienti di aver subito un attacco informatico, che ha portato all’accesso non autorizzato dei dati contenuti all’interno dei database, inclusi i dati personali dei clienti e il numero di telaio delle auto.

La mail esordisce spiegando all’utenza che Hyundai Motor Company Italy ha appreso che una terza parte non autorizzata ha avuto accesso ad alcune informazioni contenute nel database dei clienti. La società, non ha appena ha avuto contezza dell’attacco, ha avviato un’indagine e messo in atto tutte le misure per arginarlo:

Ci siamo rivolti ai migliori specialisti di cybersecurity ed ai nostri avvocati per farci supportare nella gestione dell’incidente. Abbiamo informato tempestivamente il Garante per la Protezione dei Dati Personali e tra le varie

misure di sicurezza adottate, abbiamo bloccato il server interessato e lo

abbiamo rimosso definitivamente dalla rete. Stiamo continuando a lavorare

con i nostri team IT per garantire che i nostri sistemi mantengano un elevato

standard di sicurezza

Le indagini informatiche, si legge ancora nella lettera, hanno confermato che alcuni dati dei clienti Hyundai in Italia e anche in Francia potrebbero essere stati effettivamente trafugati da terzi. Nello specifico, le informazioni trafugate comprendono informazioni personali, come casella email, indirizzi e perfino numeri di telefono dei clienti, oltre ai dati dei veicoli, inclusi i numeri del telaio. Fortunatamente, spiega Hyundai, non sono stati colpiti né dati finanziari, né numeri di identificazione ufficiali.

Inoltre, non vi sono al momento prove che i dati siano stati utilizzati per

scopi fraudolenti, anche se per estrema cautela, la società invita i clienti a prestare particolare attenzione e a verificare qualsiasi tentativo di contatto via email, posta e/o SMS che possa sembrare provenire da Hyundai Italia o da altre entità del Gruppo Hyundai. In particolare, la mail raccomanda di evitare di premere qualsivoglia link che possa essere contenuto nei messaggi.

Come sempre, può contattarci direttamente per qualsiasi verifica o supporto.

A questo proposito, abbiamo predisposto un canale dedicato che potrà

raggiungere all’indirizzo [email protected]

Per noi di Hyundai Motor Company Italy la protezione dei dati personali dei

nostri clienti è sempre stata una priorità assoluta.

Ci impegniamo ogni giorno per garantire i massimi standard di sicurezza ed

assicurare una risposta pronta e esaustiva in caso di qualsiasi rischio, anche

solo potenziale.

Nella parte conclusiva della email inviata da Hyundai Italia a utenti e clienti sono presenti le scuse ufficiali per qualsiasi preoccupazione che l’incidente possa aver causato.

