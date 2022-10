Microsoft registra entrate e margini sotto le previsioni

Microsoft perde il 7% circa nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, dopo che la società ha riportato entrate cloud più morbide del previsto nel suo primo trimestre fiscale e ha fornito una guidance trimestrale debole.

Per quanto riguarda la guidance, Microsoft passa da 52,35 miliardi di dollari a 53,35 miliardi di dollari di entrate per il secondo trimestre fiscale, il che implica una crescita del 2%. Si tratta di un dato al di sotto delle previsioni degli analitiche si aspettavano invece entrate per 56,05 miliardi di dollari. Il margine operativo implicito di Microsoft per il secondo trimestre fiscale è stato di circa il 40%, più stretto del 42% previsto dagli analisti intervistati da StreetAccount.

Nel primo trimestre fiscale, le entrate totali sono cresciute dell’11% su base annua. Il reddito netto è sceso del 14% a 17,56 miliardi di dollari, mentre il margine lordo dell’azienda, al 69,2%, è stato al di sotto della stima di consenso di StreetAccount del 69,8%.

Il segmento aziendale Intelligent Cloud di Microsoft, che include il cloud pubblico Azure, nonché Windows Server, SQL Server, Nuance e Enterprise Services, ha generato 20,33 miliardi di dollari di entrate trimestrali. Il dato è in aumento del 20% e leggermente meno rispetto alla previsione di 20,36 miliardi di dollari tra gli analisti intervistati da StreetAccount.

Le entrate di Azure sono cresciute del 35% nel trimestre, ha detto Microsoft, rispetto alla crescita del 40% del trimestre precedente. Gli analisti intervistati dalla CNBC si aspettavano una crescita del 36,4%, mentre gli analisti intervistati da StreetAccount avevano ipotizzato una crescita del 36,9% di Azure.

Il segmento Produttività e Processi aziendali che contiene abbonamenti al software di produttività Microsoft 365 (l’azienda è nel bel mezzo del rebranding del pacchetto da Office 365), LinkedIn e Dynamics, ha registrato 16,47 miliardi di dollari di dollari di entrate, in aumento del 9% e superiore al consenso StreetAccount di 16,13 miliardi di dollari.