I risultati Apple saranno il faro nella crisi delle Big Tech

Per 10 anni i colossi IT sono cresciuti a tassi da favola, ma adesso con la crisi la magia è finita, infranta dalla lunga sequenza di risultati negativi o inferiori alle previsioni, profitti in caduta libera e bollettini quotidiani di licenziamenti: soffrono tutti i principali nomi della tecnologia globale, a cui ancora una volta potrebbe fare eccezione sua maestà Apple, almeno secondo non solo gli analisti professionisti, ma anche quelli indipendenti.

Per alcuni osservatori, anche in questo scenario estremamente complesso, Apple sarà tra i pochi colossi IT in grado di superare aspettative, previsioni e persino le correnti contrarie e negative dei mercati globali, ancora una volta con risultati positivi, ancora una volta salvati dall’eroe iPhone, soprattutto iPhone 14 Pro.

Tutti i colossi IT temono il terzo trimestre 2022 perché i risultati vanno confrontati con un 2021 di crescita a doppia cifra, con ondate di vendite di computer, smartphone, tablet, accessori, app e servizi digitali per servire milioni di persone chiuse in casa dalla pandemia. A distanza di un anno, un confronto con le vendite di questi trimestri dominati da inflazione galoppante, super dollaro, minacce di guerra nucleare, crisi delle materie prime e inimicizie profonde tra tutte le super potenze e altro ancora.

Nel terzo trimestre 2021 a calendario, che par Apple corrisponde all’ultimo trimestre dell’anno fiscale, il fatturato è stato di 83,36 miliardi di dollari, una crescita del 22% rispetto al 2020, con utile per azione (EPS) di 1,24 dollari, quest’ultimo in crescita del 41,1% anno su anno. La parte del leone era di iPhone con un fatturato di 38,87 miliardi di dollari, seguito dai Servizi per 18,28 miliardi di dollari, i Mac per 9,18 miliardi, e iPad per 8,25 miliardi.

Tutti gli analisti, indipendenti e non, professionisti o meno, incluse le previsioni più pessimistiche indicano che Apple supererà brillantemente il fatturato iPhone. Non solo: sono previsti in crescita rispetto all’anno scorso anche il fatturato delle vendite Mac e quello della divisione Servizi. Per il fatturato iPad c’è più incertezza, potrebbe anche risultare inferiore a quello del 2021, ma non è ancora detto.

Se le previsioni troveranno conferma, ancora una volta i risultati Apple in tempi di crisi saranno salvati da iPhone, grazie alla domanda elevata degli iPhone 14 Pro con prezzo medio di vendita ancora più alto. Secondo gli analisti Apple non offrirà previsioni e linee guida per l’ultimo trimestre dell’anno in corso, quello fondamentale di Natale a causa delle condizioni macroeconomiche e geopolitiche. Ma se le vendite degli iPhone 14 Pro proseguiranno come di solito fanno nelle festività, gli analisti indicano che Apple potrebbe fare bene anche il prossimo trimestre, forse anche quello critico post festivo a inizio 2023.

Apple presenterà i risultati del quarto trimestre fiscale 2022, il terzo trimestre a calendario, giovedì 27 ottobre dopo la chiusura delle borse in USA alle 14 a Cupertino, circa le 22 in Italia. La presentazione in diretta streaming può essere seguita da questa pagina del sito web Apple in USA. Il Ceo Tim Cook e il CFO Luca Maestri commenteranno i risultati e risponderanno alle domande di analisti e media.

Sulle pagine di macitynet pubblicheremo un articolo sui risultati trimestrali e a seguire approfondimenti e analisi. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.