Come passare gratis da Windows 10 a Windows 11

Microsoft rilascerà Windows 11 il 5 ottobre. La Casa di Redmond ha fatto sapere che a partire dal 5 ottobre 2021 l’aggiornamento gratuito a Windows 11 inizierà a essere disponibile “per i PC Windows 10 idonei”, mentre i nuovi PC preimpostati con Windows 11 inizieranno a essere disponibili per l’acquisto.

L’aggiornamento gratuito sarà graduale e misurato. “I dispositivi idonei nuovi” riceveranno per primi l’aggiornamento, che verrà implementato successivamente sui dispositivi già presenti sul mercato, secondo alcuni criteri tenendo conto dell’idoneità dell’hardware, metriche di affidabilità, età del dispositivo e “altri fattori che impattano sull’esperienza di aggiornamento”.

Se siete già in possesso di un PC abbastanza recente con Windows 10, l’aggiornamento a Windows 11 sarà disponibile gratuitamente ma Microsoft fa capire che il nuovo sistema sarà gratuito solo per un periodo, alla stregua di quanto già fatto a suo tempo con gli utenti di Windows 7.

È possibile verificare l’idoneità del proprio PC a Windows 11 scaricando e avviando un tool gratuito denominato “PC Heath” . Questo strumento consente di verificare se il PC sul quale è attualmente installato Windows 10 è idoneo all’installazione di Windows 11; se lo strumento indica l’ok, sarà possibile scaricare successivamente l’aggiornamento a Windows (proposto alla stregua di altri update).

Microsoft non ha al momento indicato una data precisa terminata la quale l’upgrade a Windows 11 non sarà più disponibile gratuitamente ma ha indicato nuovi requisiti hardware che prevedono CPU Intel, AMD o ARM con almeno 4GB di memoria RAM, supporto alla Trusted Platform Module (TPM) versione 2.0, scheda video compatibile con DirectX 12+ o versione successiva con driver WDDM 2.0.

Come avvenuto a suo tempo con Windows 10, quando Windows 11 sarà disponibile il rollout del nuovo sistema sarà graduale, proposto come aggiornamento sui PC che soddisfano i requisiti di sistema (qui i dettagli). Se sui vostri attuali PC (o Mac con software di virtualizzazione o partizione BootCamp) non è possibile installare Windows 11, non ci sono problemi: Windows 10 sarà ancora ufficialmente supportato fino al 14 ottobre 2025.

Se non avete pazienza e volete scaricare già ora Windows 11, è possibile iscriversi al Windows Insider Program e testare in anteprima la versione preliminare del nuovo sistema. Giacché manca poco al rilascio ufficiale, il nostro consiglio è quello di aspettare il rilascio della versione definitiva. Come sempre Microsoft dovrebbe mettere a disposizione file .ISO con l’immagine-disco del sistema che è possibile riversare su DVD+R DL da 8.5GB o chiavette USB. Sui Mac con CPU M1 è possibile virtualizzare Windows 11 grazie a Parallels Desktop 17 e la versione per CPU di Windows.