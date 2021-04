Microsoft nel terzo trimestre 2021 supera virus e analisti

Per chi sta facendo previsioni sui risultati Apple in arrivo stasera 28 aprile, quelli di Microsoft del terzo trimestre 2021 dimostrano che la pandemia fa ancora bene al business dei colossi hi-tech, tanto bene da risultare positivi su tutti i fronti, superando leggermente le previsioni degli analisti.

Il fatturato complessivo è stato di 41,7 miliardi di dollari, contro le previsioni per 41,05 miliardi. La divisione Intelligent Cloud ottiene un fatturato di 15,12 miliardi di dollari contro i previsti 14,9 miliardi, mentre la divisione More Personal Computer fattura 13,04 miliardi di dollari contro i 12,6 previsti.

La voce che più spicca nel bilancio del terzo trimestre 2021 di Microsoft è senza dubbio quello dei profitti che aumentano del 44% per arrivare a 15,5 miliardi di dollari, anche se occorre tener presente che il confronto all’anno scorso risulta sbilanciato per chiusure e blocchi di inizio pandemia.

Ma anche le divisioni storiche fanno bene: la divisione More Personal Computer è cresciuta del 19% grazie all’aumento delle vendite di licenze Windows ai costruttori di computer (+10%), all’aumento delle vendite dei prodotti Windows commerciali e cloud (+10) infine alla divisione Xbox che segna +35% grazie alle nuove Xbox Series X e S.

Anche se il colosso di Redmont fa bene su ogni fronte, la spinta più grande arriva dalle divisioni che si occupano di servizi cloud e digitali: gli analisti rilevano una maggiore domanda di Azure da parte delle grandi società. Oltre i numeri, l’andamento a gonfie vele è dimostrato dalle dichiarazioni ottimistiche del CEO Satya Nadella:

«Dopo un anno dall’inizio della pandemia, le curve di adozione digitale non stanno rallentando. Stanno accelerando ed è solo l’inizio» dichiara il dirigente, riportato da Yahoo Finance, che delinea i piani in corso «Stiamo costruendo il cloud per il prossimo decennio, espandendo il nostro mercato accessibile e innovando a ogni livello dello stack tecnologico per aiutare i nostri clienti a essere resilienti e trasformarsi».

Tutti gli articoli che parlano di Microsoft sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.