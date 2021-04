L’app Hype-Type per iPhone mette testi animati su foto e video

Anche se una immagine vale più di mille parole, qualche volta una o due frasi di accompagnamento ci stanno bene: per farlo ora è possibile usare l’app Hype-Type per iPhone che permette di aggiungere parole e testi alle foto e anche ai video in modo originale e creativo.

L’app è pensata per fare proprio questo: aggiungere testi su foto e video: non scritte comuni, ma animate. E lo fa senza aver bisogno di chissà quale conoscenza in materia perché include centinaia di caratteri tipografici e altrettanti stili diversi di animazione. Non serve neppure avere la frase pronta perché se si è a corto di idee è possibile utilizzare il generatore automatico di citazioni che prende le più famose e le propone con scelta del tutto casuale: chissà se magari al terzo o quarto tentativo non viene fuori proprio quella che si aveva sulla punta della lingua…

Questa applicazione funziona bene con i social network, soprattutto quando si vuole condividere su Facebook un particolare momento della giornata che emoziona più di altri, oppure per raccontare un episodio della festa ancora in corso in una Storia di Instagram: perché no, anche la pietanza appena preparata con gli amici di TikTok.

Può essere usata anche per registrare direttamente il video o scattare più fotografie da montare poi insieme in un’unica clip: col materiale pronto alla mano non resta poi che scrivere il testo (o farsene proporre uno dal generatore automatico), scegliere il font più adatto all’immagine abbinata e animarlo con l’effetto desiderato, regolando poi la posizione del testo e la durata durante la quale dovrà rimanere in sovrimpressione, scegliendo anche il tempo dell’intera animazione. Il risultato, che sarà sempre un video, potrà poi essere esportato nel rullino fotografico o condiviso direttamente su una delle app di social network preferite.

Hype-Type per iPhone è sviluppata da Setona ed è disponibile gratuitamente su App Store. Acquistando la versione Pro insieme l’abbonamento annuale si ottengono una serie di vantaggi tra cui la rimozione degli annunci e della filigrana e l’accesso a tutti i pacchetti con cui personalizzare i propri ricordi.

