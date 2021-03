Apple presenta i risultati del secondo trimestre 2021 a fine aprile

Tim Cook e Luca Maestri presenteranno i risultati finanziari Apple del secondo trimestre 2021 mercoledì 28 aprile. L’annuncio arriva direttamente dalla multinazionale di Cupertino che ha aggiornato la sua pagina web dedicata agli investitori.

Come ormai avviene dall’inizio dello scorso anno a causa della pandemia, Apple non ha comunicato le linee guida per fatturato e profitti. Le previsioni dettagliate degli analisti arriveranno nelle prossime settimane, in ogni caso è atteso un secondo trimestre insolito.

Il secondo trimestre fiscale 2021 di Apple corrisponde ai mesi che vanno da gennaio a marzo, solitamente si tratta del trimestre che registra meno vendite e fatturato dell’intero anno, per il calo fisiologico dell’elettronica di consumo dopo il boom degli sconti e delle festività invernali. Ricordiamo che nel trimestre precedente Apple ha segnato un record storico di fatturato di ben 111 miliardi di dollari.

Quest’anno invece potrebbero arrivare risultati superiori alle aspettative per due ragioni. La prima è che Apple ha lanciato in ritardo la gamma iPhone 12 e che molti utenti non sono riusciti a comprarlo entro Natale. Per questa ragione parte degli ordinativi e delle vendite dovrebbero essere slittati nei primi mesi di quest’anno. In secondo luogo la pandemia sta spingendo molto le vendite di tablet e computer per lavoro e scuola a distanza.

Tutto questo senza contare che con ogni probabilità Apple presenterà novità hardware nel mese di aprile, senza dubbio prima della presentazione dei risultati: secondo le anticipazioni sono in arrivo novità nel settore tablet, indossabili e accessori ma non solo.

La presentazione dei risultati Apple del secondo trimestre 2021 si svolgerà verso le 23 di sera in Italia, le 14 a Cupertino, a cui seguirà una sessione di domande e risposte dei dirigenti Apple con i giornalisti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.