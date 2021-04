Microsoft xGame Pass Ultimate arriva su iPhone e iPad

Per evitare le regole di App Store, Microsoft ha scartato l’idea di una app per i giochi in streaming per i dispositivi iOS: ora la multinazionale di Windows annuncia che il servizio approderà su iPhone e iPad in beta pubblica a partire da martedì 20 aprile, stesso giorno della presentazione Apple intitolata Spring Loaded. Non ci stupiremmo così se durante l’evento Apple decidesse di mostrare i giochi in streaming di Xbox in esecuzione su iPhone e iPad via browser, dedicando alcuni minuti del keynote alla novità di Microsoft.

Gli utenti che sono già abbonati a Microsoft xGame Pass Ultimate riceveranno un invito per poter giocare anche su iPhone, iPad e computer tramite Safari, Google Chrome e Microsoft Edge. La multinazionale di Redmond precisa che si tratta di una versione beta pubblica su invito, ma i piani prevedono un rilascio accelerato e costante per un numero maggiore di giocatori, questo per tutti i 22 paesi dove il servizio è già disponibile, quindi l’Italia dovrebbe essere inclusa.

L’obiettivo è quello di rendere disponibile Microsoft xGame Pass Ultimate su iPhone, iPad e PC per tutti gli abbonati nel giro dei prossimi mesi. Il catalogo completo include oltre 100 videogiochi, in ogni caso con il lancio della beta pubblica di Microsoft xGame Pass Ultimate su iPhone e iPad gli utenti potranno giocare sui propri dispositivi Apple a oltre 50 titoli, ottimizzati per essere controllati con un joypad oppure direttamente dagli schermi touch.

Ricordiamo che Microsoft xGame Pass Ultimate per i videogiochi in streaming è disponibile sui dispositivi Android fin dallo scorso anno: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei servizi di streaming per video, musica e non solo si parte da questa pagina.

