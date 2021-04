I prezzi di iPad Pro 2021 previsti in leggero aumento

Un nuovo rapporto degli analisti suggerisce che Apple aumenterà leggermente i prezzi dei nuovi iPad Pro 2021 di cui la presentazione è attesa domani durante l’evento Spring Loaded, e che la multinazionale di Cupertino, al momento, si aspetta forti vendite anche per la prossima gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno.

I controlli della catena di approvvigionamento indicano che Apple si sta preparando per un numero ancora maggiore di ordini di quelli inizialmente pianificati dalla società per iPhone 12. Il rapporto prevede aumenti di prezzo “modesti” per i nuovi modelli di iPad Pro 2021, che già potrebbero essere svelati domani, durante l’evento Spring Loaded. Ecco cosa ha previsto l’analista di Wedbush, Daniel Ives, nella sua nota agli investitori:

I nostri controlli iniziali della catena di approvvigionamento in Asia per iPhone 13 sono attualmente nell’intervallo di circa 100 milioni di unità rispetto alle letture iniziali di iPhone 12 a 80 milioni di unità (pre-COVID) e rappresentano un aumento del 25% su base annua. Sebbene questo numero si muoverà chiaramente nei prossimi mesi, riteniamo che ciò indichi maggiore fiducia da parte di Cook & Co. sul fatto che questo ciclo di prodotti guidato dal 5G si estenderà fino al 2022 e dovrebbe anche beneficiare di un “ambiente di riapertura” dei consumatori post vaccino

Occorre rilevare che il confronto è con i piani originali di Apple per la produzione di iPhone 12, prima che arrivasse il COVID-19. Come visto, Apple ha beneficiato in modo significativo di blocchi e chiusure, guidando la domanda di prodotti aggiornati sia nei mercati business che in quelli consumer, per via della maggiore richiesta derivante dalla domanda dei lavoratori in smart working.

Paradossalmente, Ives suggerisce che l’azienda potrebbe anche trarre vantaggio dall’apertura dei negozi quando i livelli di vaccinazione si avvicineranno ai livelli richiesti per l’immunità di gregge. Anche se questo sembra contraddittorio, non è nemmeno uno scenario impossibile: c’erano quelli che hanno speso più soldi in tecnologia perché erano bloccati a casa, e ci saranno quelli che vedranno il loro reddito riprendersi man mano che l’economia aprirà nuovamente.

Le vendite di iPhone 13 potrebbero anche trarre vantaggio dal 5G, soprattutto perché sembra che più paesi quest’anno otterranno lo standard mmWave 5G. Per quanto riguarda invece le previsioni degli analisti sulle novità Apple in arrivo il 20 aprile, vengono in sostanza riepilogate tutte le principali anticipazioni in circolazione finora. L’incremento dei prezzi è indicato solo per gli iPad Pro 2021 per le numerose novità hardware attese, invece Apple manterrà gli stessi prezzi per iPad economico e iPad mini, anche questi indicati in arrivo.

Secondo il report di Wedbush il protagonista del keynote Apple Spring Loaded sarà proprio iPad, ma vengono indicate anche due possibili sorprese: i primi iMac Apple Silicon, AirTag e anche Apple Pencil, tutte indicazioni che sono già emerse negli scorsi giorni. Per tutto quel che sappiamo su iPad Pro 2021 vi invitiamo a questo indirizzo.

Invece per tutte le novità che Apple potrebbe presentare martedì 20 aprile nell’evento Spring Loaded è possibile consultare questo articolo di macitynet.