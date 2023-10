I migliori stabilizzatori e Rig per iPhone e smartphone

Sebbene si tratti pur sempre di un telefono, lo smartphone in particolare l’iPhone è per molti la propria camera principale con cui scattare foto e riprendere i momenti del quotidiano, di una vacanza o di un evento speciale. Se siete tra quelli che sfruttano il dispositivo per video riprese ecco i migliori stabilizzatori per migliorare il grip del dispositivo o aggiungere accessori, come luci e microfoni, per la migliore ripresa possibile.

L’iPhone da solo, sebbene sia uno dei migliori dispositivi portatili per effettuare riprese, potrebbe non bastare. Alle volte potrebbe essere necessario illuminare la scena, altre utilizzare microfoni per captare meglio l’audio, altre ancora potrebbe essere necessaria una semplice impugnatura per riprendere le riprese più stabili. Ecco, allora, i migliori stabilizzatori/rig per iPhone che potete utilizzare ovviamente anche con altri smartphone.

Vi ricordiamo che con in nuovi iPhone 15 Pro potete collegare un disco SSD o un lettore di schede veloci per registrare il flusso video in una memoria esterna. Potete utilizzare i Rig anche per abbinare il vostro sistema di memoria.

Il rig per V-log: Movo Smartphone Vlogging Kit V7

Il primo degli stabilizzatori che vi proponiamo è quello Movo. Si tratta di un vero e proprio kit per il Vlogging. E’ compatibile con gli smartphone da 5,7 a 9,7 cm di larghezza e offre un microfono di qualità professionale e 30 LED regolabili su 3 livelli di luminosità per adattarsi alla situazione. Include una batteria ricaricabile e un telecomando bluetooth per attivarlo a distanza. Per non farsi mancare nulla il bundle include cordino portachiavi.

Sto caricando altre schede...

Il Rig base ma versatile: ULANZI U Rig Pro

Ulanzi U Rig Pro propone una classica impugnatura tipica da rig di ripresa. Lo smartphone viene alloggiato sulla parte centrale, mentre sulla fascia alta insistono 3 supporti standard e 2 filettature universali da 1/4″ da 20″ per il montaggio di microfoni o luci LED.

La clip per lo smartphone è compatibile con tutti gli ultimi smartphone disponibili, a partire da iPhone XS in poi, oltre ad essere compatibile anche con gli smartphone Android. Il morsetto permette di alloggiare smartphone con o senza custodia, purché abbiano misure da 5,1 cm a 8,9 cm di larghezza. Peraltro, il terminale viene trattenuto per sicurezza, non solo dalla clip a molla, ma anche da una vite.

Accessibilissimo il prezzo.

Sto caricando altre schede...

Il dinamico: Zeadio

Studiato per offrire un grip maggiore, questo Rig per iPhone e smartphone consente di effettuare riprese in movimento, magari da uno skateboard, da una macchina in corsa o per altre situazioni dinamiche in cui la stabilità è essenziale.

Propone maniglie su entrambi i lati, con possibilità di rimuoverle per ottenere riprese da angoli diversi. Anche in questo caso offre ampia compatibilità, adattandosi, oltre che ad iPhone, anche ad altre fotocamere e videocamere con un’interfaccia thread standard 1 / 4-20.

Tra le particolarità il triplo supporto che può essere utilizzato per collegare contemporaneamente LED o microfoni aggiuntivi.

Sto caricando altre schede...

Il professionale: DREAMGRIP Evolution 2 MOJO

DREAMGRIP è uno stabilizzatore professionale, compatibile al 100% con tutti gli smartphone disponibili sul mercato; la compatibilità è ottenuta grazie alla costruzione originale che consente di regolare le posizioni dei vari moduli per essere allineati facilmente con qualsiasi telefono o camera di qualsiasi dimensione.

Il set include due luci video esterne e un microfono. Dispone, inoltre, di 2 impugnature sagomate e 2 binari in alluminio per personalizzare la struttura del telaio, due supporti a morsetto e il modulo ottico con connettori filettati 17,37 e 52mm.

Ancora, il set comprende un coperchio da 52 mm, filtri ND e CPL da 52 mm, blinder per retroilluminazione e 2 potenti lampade a LED che offrono un massimo di 180 lumen ciascuno.

Il Rig propone delle batterie ricaricabili che permettono di utilizzare le luci fino a 1 ora con la massima luminosità, o arrivare a 5 ore con un livello di luminosità ridotta.

Ovviamente, non manca il microfono per le scene in cui è necessario captare le voci.

Sto caricando altre schede...

Il rig con doppio grip: NEEWER

Il Rig Neewer è regolabile da 56 a 101,5mm, quindi adatto praticamente a tutti gli smartphone disponibili sul mercato. Le due impugnature sono fissate alla gabbia tramite viti a farfalla con un design trapezoidale per la massima stabilità, mentre il rivestimento in schiuma garantisce un utilizzo portatile stabile e confortevole.

Utilizza la chiave esagonale a L per fissare le impugnature o regolare la loro posizione verso l’alto o verso il basso per una presa ottimale. gode di numerose filettature da 1/4″ per collegare diversi dispositivi, come LED o microfoni.

Le filettature da 1/4″ sulla base e sui lati possono connettere il Rig a un treppiede, a un treppiede da tavolo, a un monopiede e a un’impugnatura in posizione verticale o orizzontale. Si tratta, dunque, di uno stabilizzatore ottimizzato per realizzare filmati per TikTok e Youtube.

La struttura è realizzata in lega di alluminio anodizzato nero, resistente alla corrosione, all’abrasione e agli urti.

Sto caricando altre schede...

L’illuminato: GVM Grip Pro

Il grip Pro GVM ha come punto di forza le due strisce LED incastonate orizzontalmente, così da offrire sempre una illuminazione ideale della scena. Si tratta, nello specifico di LED di alta qualità da 12 W, per un totale di 200 pezzi, che comunque non appesantiscono l’intero stabilizzatore.

Propone due opzioni di alimentazione: è possibile utilizzare l’adattatore DC 9V/12W (non incluso) o la batteria Sony F550 inclusa, così da alimentare il dispositivo anche in mobilità. Offre anche la possibilità di attivazione tramite Bluetooth, così da poter scattare foto a distanza.

Sto caricando altre schede...

Il Rig semplice ma accessoriato: Andoer Smartphone Video Rig

Anche in questo caso il Video Rig Kit di Andoer include la struttura principale per alloggiare lo smartphone, mentre sulla parte superiore offre le due viti per alloggiare le luci a LED oltre allo spazio per il microfono.

La custodia per smartphone propone un clip integrato con larghezza regolabile da 4,5 cm a 10,5 cm, quindi compatibile con la maggior parte degli smartphone sul mercato.

La mini luce LED con 49 perline offre una temperatura di colore 5500K, con luminosità regolabili. La struttura che contiene lo smartphone supporta l’uso a una o due mani mentre grazie alle viti da 1/4 di pollice è possibile anche montare la custodia su un treppiede o un altro supporto verticale o orizzontale.

Il microfono richiede un adattatore Lightning (non incluso) per poter funzionare con iPhone.

Sto caricando altre schede...

Su macitynet trovate tante guide ai migliori prodotti nella sezione iGuida. Se utilizzate iPhone o altri smartphone per riprese video consultate anche la nostra guida ai migliori Gimbal per smartphone.