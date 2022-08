Come correggere i video sfocati ricevuti su iPhone

Dopo essere tornati da una vacanza con un vostro amico gli chiedete di inviarvi alcuni video che sono stati registrati durante il viaggio, ma ecco che quelli che ricevete sul vostro iPhone sono video sfocati. Questa è sicuramente una situazione spiacevole, persino frustrante e triste, su cui purtroppo incappiamo in molti.

Ma se siete tra questi non dovete preoccuparvi perché esistono diversi strumenti per correggere i video sfocati che avete ricevuto sull’iPhone. Con questo articolo vi aiuteremo a scoprirli, consigliandovi anche i programmi che vi permetteranno di correggere i video sfocati in maniera efficiente.

Parte 1: un sistema efficace per correggere i video sfocati ricevuti su iPhone

Durante la ricerca degli strumenti che vi consentono di correggere i video sfocati potreste imbattervi in diversi strumenti, ma dovete essere bravi a scegliere quello giusto per assicurarvi che effettivamente funzioni, e che magari sia anche semplice da usare. Uno dei software che consigliamo è iMyFone UltraRepair, un ottimo strumento per Windows e Mac capace di riparare tutti i tipi di file danneggiati, compresi i video sfocati. L’interfaccia del software è molto intuitiva e in pochi semplici passaggi potete riparare facilmente i file in questione.

Caratteristiche principali del software

Per Windows e Mac, ripara video, foto e altri file danneggiati.

Supporta una vasta gamma di formati video inclusi MOV, MP4, MKV, MTS, 3GP, M4V, FLV e molti altri. Sono supportati anche diversi formati popolari di immagini e documenti.

Facilita la riparazione di video acquisiti da diversi dispositivi, tra cui fotocamere, telefoni e altri dispositivi.

L’elaborazione batch è supportata, così si possono riparare più file contemporaneamente.

Può riparare video sfocati, corrotti, con volume basso, con ridotta saturazione e molti altri problemi.

Usa una tecnologia avanzata e più competitiva di qualsiasi altro strumento simile sul mercato, quindi si traduce in un alto tasso di successo.

Passaggi per correggere i video sfocati ricevuti su iPhone utilizzando iMyFone UltraRepair

Passaggio 1. Avviate il software e aggiungete il video: Prima di tutto scaricate, installate e avviate il software sul vostro computer. Dall’interfaccia principale selezionate l’opzione Riparazione video nel pannello di sinistra, quindi fate clic sul pulsante Aggiungi video per sfogliare e aggiungere i video da riparare.

Passaggio 2. Controllate i video e selezionate Ripara: I video aggiunti appariranno sull’interfaccia del software con i dettagli del file. Controllate le informazioni e, una volta terminato, fate clic sul pulsante Ripara nell’angolo in basso a destra.

Passaggio 3. Controllate i file riparati e salvateli: Al termine del processo di riparazione, l’interfaccia ve lo notificherà. Fate clic sul pulsante Sì dopo aver ricevuto il messaggio “video riparati con successo”.

Ora potete salvare i video selezionati o tutti i video riparati sul vostro computer. Nota: riceverete un messaggio sui file che non possono essere riparati e non verranno salvati.

Parte 2. Altri consigli generali per correggere i video sfocati ricevuti su iPhone

Se ogni volta che ricevete un video sfocato sull’iPhone, la prima cosa che vi viene in mente è il motivo per cui il video è sfocato, ebbene sappiate che ci possono essere molte ragioni e una di queste è nei video ricevuti da un dispositivo Android. Infatti ogni volta che un video viene inviato da un altro sistema operativo a un iPhone, viene convertito in un formato supportato dalla piattaforma iOS, e durante questo processo la nitidezza del video ne risente.

Per evitare di ricevere questi video sfocati sul vostro iPhone, i seguenti suggerimenti possono rivelarsi efficaci.

Invio dei video a un iPhone tramite email.

Scaricare i video da iCloud.

Utilizzare un’app per ricodificare il video e, prima che venga inviato a un iPhone, convertirlo in un formato supportato.

Parte 3. Come evitare di registrare video sfocati

Diverse volte, dopo aver registrato un video, ci accorgiamo che sono sfocati. Ciò può accadere per diversi motivi: scarsa illuminazione, mani tremanti durante la registrazione, e non solo. Ecco alcuni consigli che potrebbero rivelarsi utili per prevenire la registrazione di un video sfocato.

Registrare in alta qualità

Uno dei motivi principali per cui si realizza un video sfocato è la bassa qualità di registrazione. Assicuratevi quindi che vengano girati in alta qualità come 1080p, 720p o anche di più. Queste registrazioni video in HD aumentano la luminosità, la chiarezza e la nitidezza delle immagini.

Utilizzo di filtri appropriati

Un altro consiglio è quello di utilizzare il filtro appropriato durante la registrazione di un video in quanto ciò aiuterà a prevenire effetti granulosi.

Pulizia dell'obiettivo della fotocamera

A volte non ci rendiamo conto di quanto un obiettivo della fotocamera sporco porti a video sfocati. Assicuratevi di pulire correttamente gli obiettivi della fotocamera e di tenerli puliti per far sì che le fonti di luce possano essere catturate in modo appropriato e portare alla registrazione di immagini nitide e chiare.

Parte 4. Domande comuni sulla correzione dei video sfocati ricevuti

Di seguito elenchiamo alcune delle domande più frequenti e le relative risposte relative ai video sfocati.

Q1. Perché mi vengono inviati video sfocati?

Può accadere per diverse ragioni: tra le più probabili, la registrazione dei video in bassa risoluzione e la compressione del video prima dell’invio. Ciò ne riduce la qualità e il video stesso che viene registrato risulterà sfocato.

Q2. Posso migliorare la qualità video su iPhone?

Se volete migliorare la qualità video sui vostri iPhone, ci sono diverse cose che potete fare. Per prima cosa è necessario utilizzare un file sorgente video di buona qualità. Durante la registrazione di un video dal telefono, l’area deve avere una buona illuminazione e la registrazione deve essere eseguita con mani stabili. Dopo che il video è stato registrato, assicuratevi di non comprimere troppo il file poiché ridurrà la qualità e lo farà apparire sfocato.

Q3. È possibile migliorare un video di scarsa qualità?

Sì, i video di scarsa qualità possono essere migliorati utilizzando strumenti professionali, ovvero quei programmi che vi aiuteranno a riparare le aree che presentano problemi migliorando così la qualità complessiva dei video.

Conclusioni

Speriamo che tutte le vostre domande su come correggere i video sfocati ricevuti su iPhone abbiano trovato risposta con il nostro articolo.

Riparare i video sfocati che vi vengono inviati su iPhone può sembrare un compito arduo, ma in realtà, se avete accesso allo strumento giusto, potete farlo in maniera efficiente, rapida e senza problemi. iMyFone UltraRepair è uno strumento così buono che vi aiuterà a riparare non solo i video ma anche le immagini e altri tipi di documenti.