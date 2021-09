Milioni di utenti Android aspettano iPhone 13

iPhone 13 (qui tutto quello che sappiamo finora) sta generando attesa sia da parte degli utenti Apple già in possesso di iPhone, sia da parte di utenti che hanno un dispositivo Android e valutano lo “switch”.

È quanto emerge da una ricerca di SellCell, evidenziando un forte interesse da parte degli utenti Android, il 18,3% dei quali starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi switch, un dato inferiore rispetto allo scorso anno, ma si tratta pur sempre di milioni di potenziali nuovi clienti per Apple.

Il modello al quale i potenziali clienti sono maggiormente interessati è iPhone 13 Pro Max (desiderato dal 39,9% dei potenziali switcher Android), seguito da iPhone 13 (36,1%), iPhone 13 Pro (19,5%) e iPhone 13 Mini (4,6%). Nel sondaggio è stato chiesto agli utenti cosa apprezzano di più e qual è l’elemento che maggiormente invoglia il cambio di piattaforma.

Il 51,4% ha risposto il supporto a lungo termine del sistema operativo, il 23,8% l’ecosistema di Apple, l’11,4% migliorie protezioni sul versante privacy, il 5,2% ha indicato i prezzi migliori, il 4,3% funzionalità migliori (fotocamera, specifiche, design), l’1,8% il form factor compatto, l’1,2% l’interfaccia più intuitiva e lo 0,9% le funzionalità in arrivo per la protezione dei minori contro la pedofilia.

Tra le cose che non piacciono di iPhone agli utenti Android, sono state indicate: l’assenza di un lettore di impronte digitali nello schermo (31,9%), limitazioni nella personalizzazione di iOS (16,7%), restrizioni che impediscono di scaricare app all’infuori di App Store (12,8%), il presunto hardware superiore dei dispositivi Android (12,1%), le intrusive funzionalità di scansione delle foto su iCloud (10,4%), il prezzo superiore (4,5%), la preferenza verso vecchie versioni di iPhone (3,9%), la preferenza di Google Assistant rispetto a Siri (2,6%), l’assenza di split-screen multitasking (2,3%), l’assenza del supporto per più utenti (1,5%), l’assenza di dispositivi pieghevoli come Galaxy Z Fold3 (0,9%).

Altri prodotti che sembrano interessare gli utenti Android sono Apple Watch e AirPods: il 14,7% dei potenziali switcher vorrebbe anche un Apple Watch Series 7, mentre solo il 6,7% è interessato agli AirPods 3 previsti in arrivo questo autunno. Il sondaggio è stato condotto dal 13 al 30 agosto 2021 intervistando oltre 5000 utenti Android residenti negli USA e di età superiore ai 18 anni.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.