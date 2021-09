Philips Hue cresce per potenza delle lampadine e varietà di lampade

La linea di lampadine intelligenti Philips Hue sta crescendo con l’aggiunta di una serie di nuove luci, strisce e lampade. Oltre alla novità di piena integrazione con Spotify, la società presenta tante nuove luci. Ecco di che si tratta.

Il ricco elenco contiene nuove lampadine a filamento che possono cambiare la temperatura del colore, più una lampada con nuova forma a candela, sempre per le lampadine a filamento.

Ancora, la società offre opzioni più luminose equivalenti a 75 watt (1100 Lumen) e 100 watt (1600 Lumen)oltre a quella base da 60 Watt (800 Lumen) che diminuisce di prezzo) per la variazione della temperatura del colore e versioni a colori delle lampadine Hue standard.

Questo significa ad esempio che si potrà utilizzare anche una sola lampada in cucina per avere il massimo della luminosità nella fase di preparazione dei cibi e le luci soffuse per per un pranzetto in coppia.

Tra le novità più importanti l’atteso “tubo luminoso” Philips Hue Play Light Tube gradient, da utilizzare attorno alla TV, potendo sincronizzare i colori con ciò si vede a schermo per un effetto pari a quello dei TV Ambilight della stessa azienda.

Ancora, Hue presenta versioni migliorate delle lampade da terra e da tavolo Signe, che potranno visualizzare più colori contemporaneamente. Viene aggiunta alla line up anche una striscia luminosa per la TV, Philips Hue Lightstrip ambiance gradient, che può anche visualizzare più colori contemporaneamente.

Ancora, una nuova plafoniera chiamata Infuse, che può cambiare colore e proietta anche luce sul soffitto.

Questi nuovi prodotti verranno lanciati, a partire da Ottobre nei prossimi mesi, con alcune configurazioni delle lampadine più luminose e delle lampadine a incandescenza disponibili subito, mentre la striscia luminosa e le lampade rinnovate saranno in arrivo a ottobre, con il tubo luminoso in arrivo e la plafoniera per soffitto in arrivo a gennaio.

Anche il box per la sincronizzazione di luci, Hue Play HDMI, riceverà un aggiornamento in autunno per supportare i giochi a 120Hz. Sfortunatamente, supporterà solo una risoluzione fino a 1440p a questa frequenza di aggiornamento elevata, quindi si dovrà scegliere a quale caratteristica dare priorità. Il box supporta già i giochi 4K, ma a soli 60Hz.

Per riassumere ecco tutte le novità Hue Philips

Philips Hue Play Light Tube gradient , per mischiare tra loro più colori in un’unica lampada o apparecchio luminoso, ideale per essere posizionato al di sopra o sotto di un televisore

, per mischiare tra loro più colori in un’unica lampada o apparecchio luminoso, ideale per essere posizionato al di sopra o sotto di un televisore Lampada da terra o da tavolo Philips Hue Signe gradient e nuova Philips Hue Lightstrip ambiance gradient , anche in questo caso la tecnologia gradiente permette di mixare diversi colori in un’unica lampada

, anche in questo caso la tecnologia gradiente permette di mixare diversi colori in un’unica lampada Philips Hue Filament , tutta la gamma è da oggi disponibile anche nella versione White ambiance, rendendo possibile la regolazione di qualsiasi tonalità di luce bianca da calda a fredda

, tutta la gamma è da oggi disponibile anche nella versione White ambiance, rendendo possibile la regolazione di qualsiasi tonalità di luce bianca da calda a fredda Nuovi prodotti da soffitto Philips Hue Surimu, Enrave (anche in versione sospesa) e Devere

Nuove luci per il bagno Philips Hue Devere e Xamento (da incasso)

Oltre alle nuove lampadine, Signify ha anche annunciato una partnership con Spotify per sincronizzare le luci con la musica che stai ascoltando ma di questo vi parleremo in un articolo dedicato.

Tutte le lampade e lampadine Hue Philips sono acquistabili anche su Amazon.