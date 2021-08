AirPods 3, tutto quello che c’è da sapere

E’ da tanto che ormai si parla di AirPods 3, probabilmente dal momento in cui sono state presentati gli Airpods 2 (che in realtà erano molto poco diversi dal primo modello). Ma ora si sta avvicinando il momento. Al momento, ovviamente, non sono state ancora annunciate, né dettagliate in via ufficiale da Apple, ma sono tanti gli indizi, i rumor e le indiscrezioni apparse nei mesi scorsi. Tanto che, al momento, è già possibile farsi un’idea di come saranno

Prima di cominciare a descrivere quel he ci possiamo attendere dagli Airpods 3, diciamo subito che è saggio attendersi un approccio più essenziale, sia nel design, che nelle funzionalità rispetto ad Airpods Pro. Ricordiamo, infatti, che si tratta della nuova interazione nella line up di auricolari “standard”, quindi non appartenenti alla linea “Pro”.Ma nello stesso tempo ci saranno aggiornamenti chiave rispetto agli attuali AirPods che attualmente sono ancora molto venduti, ma certo appaiono superati anche alla luce dell’apparizione dei Beats Studio Buds.

Estetica

L’assenza momentanea di informazioni ufficiali viene colmata dai numerosi report, anche molto recenti, che in un certo qual senso sembrano tutti puntare su una direzione ben precisa. AirPods 3 adotteranno un’estetica diversa dagli attuali auricolari Apple ma famigliare. Sembra, infatti, che i prossimo TWS della Mela potrebbero riprendere parte il design dagli AirPods Pro.

Questa somiglianza con AirPods Pro potrebbe significare un passo avanti sotto diversi aspetti. Da un lato, ad esempio, potrebbe essere possibile personalizzarne la vestibilità, utilizzando i diversi gommini per meglio adattare l’auricolare all’interno dell’orecchio. Al momento però pare molto probabile che i gommini non ci saranno.

Quale che sia la scelta di Apple in questo senso, sembra che non vi sia dubbio su un altro elemento estetico: AirPods 3 avranno “steli” più corti, proprio come il modello Pro. In questo senso, oltre ai render e alle foto apparse in rete nelle settimane scorse, anche Ming-Chi Kuo ha sostenuto il tweet di Rossignol, suggerendo che AirPods 3 avranno un fattore di forma “simile ad AirPods Pro”. Questa voce, a sua volta, è stata confermata da un rapporto Bloomberg di ottobre, che affermava come i prossimi auricolari della Mela avranno gli steli più corti, simili a quelli degli auricolari di fascia alta di Apple. Dimensionalmente comunque dovrebbero essere più grandi e più lunghi dei Pro.

Ancora, secondo altri rapporti passati, Apple utilizzerà un più complesso chip System-in-Package (SiP), come su AirPods Pro, al posto della Surface Mount Technology (SMT) presente nell’attuale generazione, consentendo al chip H1 e ai circuiti di adattarsi a un più compatto design. Se questo dovesse essere confermato, è possibile aspettarsi AirPods 3 con prese d’aria nere del microfono, porte audio più lunghe e il piccolo “sensore di forza” rientrato nella parte inferiore di ogni stelo.

Caratteristiche

Al momento non ci sono conferme, né smentite, sul fatto che AirPods 3 vengano spedite con certificazione per sudore o resistenza all’acqua. Questa è al momento una funzionalità esclusiva di AirPods Pro, non inclusa neppure nella cuffia di fascia alta AirPods Max. Per questo, si ritiene improbabile che AirPods 3 possa adeguarsi alla certificazione IPX4.

Un’altra cosa che non ha generato molto interesse, e che i rumor non hanno trattato a dovere, è la possibilità che vengano rilasciate in diverse colorazioni. Saranno ancora una volta totalmente bianche, oppure anche AirPods 3 subiranno lo stesso trattamento di AirPods Max e iMac M1? Poiché Powerbeats Pro sono disponibili in otto colori, AirPods 3 potrebbe almeno beneficiare di più sfumature come Gold, Pacific Blue o qualsiasi altra colorazione da abbinare ad iPhone 12.

Quanto alle funzionalità, AirPods 3 potrebbero ottenere la cancellazione attiva del rumore, elemento che li renderebbe più in linea con gli AirPods Pro e competitivi con i Beats Studio Buds. Resta da capire come potrebbero a questo punto distinguersi dagli Airpods Pro. Una idea è ch la funzione di cancellazione del rumore possa essere più semplice e meno efficace, come del resto lo è quella dei Beats Studio Buds.

Molte funzionalità di AirPods Pro potrebbero essere trasferite su AirPods 3, incluso il supporto Dolby Atmos e l’audio spaziale per creare un’esperienza ancor più cinematografica. Ovviamente, ci si aspetta che AirPods 3 supporti la funzione di passaggio automatico nell’ascolto, che cambierà automaticamente l’ingresso audio in base al dispositivo Apple che si sta utilizzando tramite l’account iCloud.

Altre due caratteristiche che sembrano confermate sono un sistema per rilevare la corretta sistemazione delle cuffie per amplificare i suoni deboli e le regolazioni della frequenza e Hearing Health, che invierà una notifiche quando si ascolta musica ad alto volume.

AirPods 3 potrebbero, ancora, avere la funzione di “riduzione della pressione” degli AirPods Pro, utilizzando piccole prese d’aria sugli auricolari per rilasciare la pressione che si accumula nel condotto uditivo durante l’utilizzo.

Ancora, in passato si è parlato di possibili sensori di luce ambientale (ALS) su “AirPods di nuova generazione”, per monitorare la frequenza cardiaca. Di questo, però, non sembrano esserci ulteriori conferme, ed è improbabile che Apple decida di implementare questa funzione, considerando che è presente su Apple Watch.

Tornando, invece, a ipotesi più verosimili, AirPods 3 potrebbero avere la stessa qualità del suono degli AirPods Pro, con supporto alla tecnologia Adaptive EQ, anche se dovessero non disporre di ANC. In più potrebbero essere compatibili con l’audio spaziale di Apple Music. Per elevarli sopra i Beats Studio Buds, Apple potrebbe introdurre negli Airpods 3 anche il supporto all’audio spaziale da Apple TV.

Inoltre, il sospetto è che Apple possa dotare AirPods 3 di una qualche particolare funzione in abbinamento ad AirTags. Si sa che Apple ama dotare i propri dispositivi di interoperabilità, anche se nessuna informazione è mai trapelata in tal senso.

Autonomia e custodia di ricarica

Come per gli iPhone, la principale lamentela di molti in merito ad AirPods è relativa alla durata della batteria. Al momento, l’ultima generazione offre solo 5 ore con una singola carica, mentre AirPods Pro hanno un’autonomia di 4,5 ore, per via dell’ANC. Le custodie di ricarica per tutti e tre i modelli attualmente in vendita offrono la stessa autonomia, di circa 24 ore. Non ci sono rapporti che suggeriscano che questi numeri cambieranno per quanto riguarda gli AirPods 3. L’ipotesi più accreditata è che l’autonomia rimarrà compresa tra 4,5 e 5 ore per singola carica.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che AirPods 3 adotteranno un sistema di ricarica wireless, considerando che Apple offre già custodie di ricarica wireless basate su Qi per i suoi ultimi modelli.

Per quanto riguarda la custodia di ricarica, nulla è trapelato al momento. Tuttavia, un brevetto individuato da PatentlyApple ha mostrato come MagSafe possa incontrare AirPods. Non parliamo di compatibilità nella ricarica, già oggi garantita, ma di un sistema di aggancio magnetico. Il brevetto illustra un sottile foglio che si aggancia magneticamente sul retro di un iPhone e tiene gli AirPods in posizione, fungendo da soluzione di ricarica portatile. La descrizione è piuttosto vaga, ma l’idea di MagSafe in abbinamento ad AirPods non è certamente da scartare.

Ciò avrebbe perfettamente senso per i futuri modelli di AirPods, poiché Apple sta spingendo il suo ecosistema di ricarica e accessori MagSafe in questo momento, come si è visto durante la presentazione di iPhone 12.

Una voce condivisa da Trusted Reviews, inoltre, ha parlato di una custodia di ricarica AirPods di nuova generazione dotata di connettività per altoparlanti integrata. La pubblicazione cita un brevetto del 2017, che descrive in dettaglio e illustra una custodia di ricarica progettata per inviare “file multimediali a un dispositivo di output non wireless collegato alla custodia”. Ciò sarebbe probabilmente ottenuto tramite il chip H1, consentendo la riproduzione di musica in streaming sugli AirPods, e da qui trasmessa a un altoparlante.

Supporto Lossless

All’inizio di maggio, Hits Daily Double aveva previsto che Apple avrebbe rilasciato un servizio di musica Lossless, costa puntualmente avvenuta a metà maggio. Al momento nessuna cuffia o auricolare Apple supporta il Lossless, ma probabilmentela terza generazione di ‌AirPods‌ supporterà questa tecnologia di compressione disponibile su Apple Music. Stiamo parlando di una supposizione perchè sarebbe davvero assurdo che un nuovo prodotto Apple nel campo degli accessori musicali venisse rilasciato senza la compatibilità con un servizio proposto dallo stesso produttore.

Prezzo AirPods 3

Se ‌AirPods‌ 3 non dovessero ricevere la cancellazione attiva del rumore, è probabile che il prezzo rimanga invariato a 229 euro per la versione con custodia di ricarica wireless. Potrebbe anche esserci una versione più economica con una custodia di ricarica standard via Lightning. In questo caso, il prezzo dovrebbe aggirarsi sulla stessa fascia attuale, quindi sui 179 euro.

Data di rilascio

Sono risultate errate le diverse voci che suggerivano una release per ‌AirPods‌ 3 già nella prima metà del 2021. Più fortuna, probabilmente, avranno le voci secondo cui gli auricolari saranno rilasciati alla fine del 2021. Contrariamente all’iniziale finestra di lancio ipotizzata, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato nel marzo 2021 che la terza generazione di “AirPods” sarebbe entrata nella fase di produzione di massa solo nel terzo trimestre dell’anno, anche se al momento, invece, sembra essere più accreditata la voce secondo cui gli AirPods 3 sarebbero già in produzione da agosto. Più di recente, un sito di e-commerce avrebbe “ufficializzato” la data di rilascio di AirPods 3 al 30 settembre prossimo, subito dopo iPhone 13, la cui release viene fissata al 17 settembre.

