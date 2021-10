Modalità Macro, come averla senza comprare iPhone 13 Pro

Se avete un iPhone 8 o un modello successivo e volete poter accedere alla modalità macro che Apple ha introdotto sugli iPhone 13 Pro, sappiate che non dovete necessariamente comprare l’ultimo modello perché c’è un modo per scattare in macro anche con questi telefoni. L’ultima serie infatti monta una fotocamera ultra-grandangolare con messa a fuoco automatica, capace di scattare fotografie di questo tipo, in alta qualità e con una distanza minima di messa a fuoco di due centimetri dall’obiettivo.

Chi tuttavia ha un iPhone 12 che intende sfruttare ancora per qualche anno, o un altro degli iPhone che non sia più vecchio della gamma numero 8, e non vuole comprare il nuovo soltanto per poter beneficiare di questa modalità fotografica, può affidarsi alla nuova versione dell’app Halide Mark II Fotocamera Pro che, con la versione 2.5, abilita proprio la fotografia macro su questi telefoni e migliora quella già esistente sugli ultimi iPhone della serie 13.

In sostanza una volta che è stata aggiornata all’ultima versione, l’app sarà in grado di identificare quale degli obiettivi presenti sull’iPhone offrono la messa a fuoco più ravvicinata e, cliccando sul pulsante relativo alla modalità macro, passerà automaticamente a questa lente.

In più, per offrire una migliore nitidezza, l’utente potrà controllare manualmente la messa a fuoco attraverso un nuovo strumento che permette di regolare il livello nell’ordine dei submillimetri. Completa il tutto un sistema di algoritmi di intelligenza artificiale che lo sviluppatore chiama Neural Macro, progettato appositamente per migliorare i dettagli del soggetto in primo piano dopo che è stata acquisita la fotografia.

Per accedere a questa nuova modalità dall’app Halide Mark II Fotocamera Pro bastano due clic: il primo con cui cliccare il pulsante AF per entrare nella modalità di messa a fuoco manuale e il secondo per pigiare il tasto contrassegnato da un fiore ed accedere appunto alla modalità macro. L’aggiornamento dell’app è gratuito e questa insieme alle altre funzioni è accessibile acquistando l’abbonamento mensile a 2,99 euro oppure quello annuale a 12,49 euro: in alternativa c’è anche il pacchetto a 49,99 euro che si compra una volta sola ed offre l’accesso a vita all’intero servizio.

