La nuova Fire TV Stick 4K Max ora disponibile e in spedizione immediata

Annunciata solo qualche settimana fa, è da oggi disponibile per l’acquisto e la spedizione immediata la nuova Fire TV Stick 4K Max.

La Fire TV Stick 4K Max si presenta come un prodotto ideale per gli appassionati di audio e video “al top” supporta infatti, su TV e sistemi home cinema compatibili, tutti gli standard più recenti: 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+ e l’audio Dolby Atmos beneficiando di un significativo incremento i prestazioni. Il costruttore dichiara che il processore offre una potenza superiore del 40% alla Fire TV Stick 4K, in questo modo la navigazione risulta molto più fluida e le app si avviano più rapidamente. Anche l’altra novità punta direttamente alle prestazioni, grazie alla presenza della connettività wireless Wi-Fi 6. Chi dispone di un router Wi-Fi 6 ha quindi benefici aggiuntivi nello streaming, anche quando sono presenti più dispositivi connessi alla rete senza fili.

Come sempre usare la Fire TV Stick 4K Max è facilissimo. Basta inserirla nella porta HDMI del televisore per scaricare le varie applicazioni e usare YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altre ancora, in base agli abbonamenti siglati dall’utente. Grazie al telecomando con Alexa integrato è possibile effettuare ricerche e avviare la riproduzione dei contenuti controllando tutto con la voce.

