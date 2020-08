Moleskine presenta i taccuini The Legend of Zelda in edizione limitata

Celebra il potere dell’immaginazione con i nuovi taccuini Moleskine della collezione in edizione limitata The Legend of Zelda, la leggendaria serie di videogiochi di Nintendo. L’esplorazione creativa e la narrazione sono il cuore di The Legend of Zelda, un gioco d’azione-avventura con un mondo sotterraneo dinamico, labirinti nascosti e nemici pericolosi che il nostro eroe, Link, deve superare per completare la sua ricerca.

The Legend of Zelda è ben noto per i suoi amati personaggi e la sua trama dettagliata, che trasportano i giocatori in un mondo incantato dove abbondano gli enigmi e i misteri e la fantasia è un compagno costante.

Ispirata agli amati videogiochi di Nintendo, questa collezione è composta da due taccuini in edizione limitata e da un box da collezionare. Ogni taccuino della collezione presenta immagini iconiche del gioco nel classico stile pixelato, mentre il box è stato progettato per riflettere il look and feel della cartuccia originale del gioco NES.

Con pagine a righe, un segnalibro e la classica forma Moleskine con angoli arrotondati, i taccuini in edizione limitata dedicati a The Legend of Zelda sono il regalo ideale per gli appassionati di tutte le età, pronti a creare avventure, storie e idee.

