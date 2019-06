Apple Design Award 2019, l’italiana Flow di Moleskine è tra i vincitori

Apple ha selezionato le migliori app e gli sviluppatori che si sono fatti notare per le app create per le piattaforme Apple e, come da tradizione, ha annunciato i vincitori degli Apple Design Award 2019 durante la WWDC. Quest’anno il premio è stato assegnato a 9 app per iPhone, iPad e Mac che si sono distinte per la qualità e l’innovazione.

In questa top ten dei software più innovativi e interessanti al mondo c’è anche un’app italiana: Flow di Moleskine.

I vincitori degli Apple Design Award 2019 riceveranno in premio un iPhone XS 512 GB, gli AirPods, un iPad Pro 12,9 pollici con Apple Pencil, un Apple Watch 4, un MacBook Pro, un iMac Pro, Apple TV 4K, un trofeo in alluminio. Inoltre, l’applicazione sarà presentata negli Apple Store.

I vincitori

Giochi, puzzle, editor di immagini, app per la produttività e molto altro: le categorie delle app vincitrici degli Apple Design Award 2019 sono tante e diverse. Per Cupertino, tutti i vincitori sono però caratterizzati da alcuni elementi comuni: l’eccellenza in fatto di design, tecnologia e innovazione.

Ordia

Un gioco d’azione: con un tap il giocatore salta, rimbalza, si muove attraverso ambienti vibranti, cercando di salvare ogni creatura in un mondo primordiale pieno di pericoli, sfide e sorprese. Con 30 livelli da completare, sfide extra, livelli bonus e obiettivi da sbloccare, Ordia è un gioco stimolante e interessante. Si scarica gratis da qui per iPhone.



Flow di Moleskine

La leggendaria esperienza dei taccuini di Moleskine su iOS, Flow permette di creare disegni semplici, opere d’arte complesse e note sul proprio iPad e iPhone. Pensato da creativi per i creativi, Flow offre dozzine di combinazioni di tipi di carta, colori e strumenti e, utilizzando l’app con Apple Pencil, disegnare sullo schermo sarà come disegnare sulla vera carta. Si scarica gratis ma dopo la prova gratuita di 7 giorni, l’app funziona solo in modalità lettura: occorre abbonarsi per poter scrivere e memorizzare i documenti anche sul cloud.

The Gardens Between

Un rompicapo che parla di tempo, memoria e amicizia. Arona e Frendt sono migliori amici e intraprendono un viaggio emozionale, in cui ripercorreranno i ricordi costruiti insieme, ciò che deve essere lasciato andare e ciò che non dovrebbe mai essere lasciato indietro. Questo gioco è disponibile per Mac su Mac App Store a 21,99 euro, e anche per iPhone e iPad a 5,49 euro da questa pagina di App Store.



Asphalt 9 Legends

Un gioco per chi ama la corsa, di qualità: Ferrari, Porsche, Lamborghini e W Motors gareggiano in luoghi spettacolari in tutto il mondo. L’app per chi sogna di diventare una leggenda della pista. Gratis per iPhone e iPad con acquisti in-app.



Pixelmator Pro

Un potente editor di foto per Mac: Tra le ultime novità integrate nel programma, strumenti ispirati ai tool di color grading che si vedono nei software professionali di video editing (con ruote cromatiche per regolare con precisione tonalità, saturazione, luminosità e curve colore) e tool di color matching che usano l’intelligenza artificiale che consento o di incollare elementi tra foto diverse adattando i colori in base a quelli presenti nell’immagine di destinazione.

Eloh

Un puzzle game rilassante che aiuta a trovare il relax e l’equilibrio. Dai creatori di Old Man’s Journey, un nuovo puzzle game musicale che conquista tutti. Costa 3,49 euro per iPhone e iPad.



Butterfly iQ – Ultrasuoni

Con questa applicazione e con un’unica sonda iPhone si trasforma in un ecografo, in grado di offrire ai medici la possibilità di catturare immagini e clip, di scaricarle sul cloud e di accedere ai propri archivi ovunque. Gratis per iOS, si può scaricare da questo link.

Thumper: Pocket Edition

Il giocatore vestirà i panni di uno scarafaggio spaziale, affrontando il vuoto e una testa gigante. Un gioco d’azione, caratterizzato da una velocità esplosiva e da un ritmo incalzante. Costa 5,49 euro su App Store per iPhone e iPad.



HomeCourt – L’app per il basket

Un compagno di allenamento per i giocatori di basket: registra e fornisce analisi degli scatti e degli allenamenti utilizzando la fotocamera di iPhone. Si scarica gratis da App Store per iPhone e iPad, ma per essere utilizzata in tutte le sue funzioni richiede la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento.



L’annuncio dei vincitori degli Apple Design Award 2019 è stato dato durante la WWDC, a margine della presentazione di iOS 13, il 3 giugno 2019. Una sintesi delle novità attese e quelle introdotte durante la WWDC 2019 si possono trovare in questa sezione di Macitynet.

