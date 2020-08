Microsoft vuole chiudere la trattativa TikTok entro il 15 settembre

Dopo la notizia della possibile acquisizione di TikTok da parte di Microsoft, il colosso di Redmond ha annunciato di voler chiudere l’affare entro il 15 settembre prossimo. L’acquisizione significherebbe per Microsoft possedere e gestire TikTok negli Stati Uniti, in Canada, in Nuova Zelanda e in Australia. Le quote societarie potrebbero, però, non andare al 100% a Microsoft, ma nell’affare potrebbero entrare anche altri investitori, seppur con quote di minoranza.

Ovviamente, a rendere più difficili le operazioni di acquisto anche le preoccupazioni espresse dal presidente Donald Trump:

Microsoft apprezza pienamente l’importanza di rispondere alle preoccupazioni del Presidente. Si impegna ad acquisire TikTok dietro una completa revisione della sicurezza e a fornire benefici economici adeguati agli Stati Uniti

Se Microsoft riuscirà ad acquisire TikTok, la multinazionale di Redmond è pronta ad aggiungere “protezioni di sicurezza, privacy e sicurezza digitali di livello mondiale” all’esperienza dell’app. Così, Microsoft potrebbe aggiungere una certa stabilità all’app mobile negli Stati Uniti, dove lo sviluppatore ByteDance è stato criticato per avere legami nebulosi con il governo cinese.

Il social ha respinto con forza le accuse di essere sotto il controllo della Cina e ha affermato che avrebbe rifiutato qualsiasi richiesta della Cina di fornire dati degli utenti USA. L’acquisizione potrebbe anche essere una buona notizia per Facebook, che sta pianificando di rilasciare presto il proprio concorrente TikTok.

Microsoft afferma inoltre che mira a “garantire la trasparenza” con gli utenti di TikTok mantenendo al contempo “un’adeguata supervisione della sicurezza” da parte dei governi in cui opera il servizio. Non è chiaro cosa potrebbe significare quest’ultima apertura. Microsoft ha dichiarato, inoltre, che manterrà i dati privati ​​degli utenti americani TikTok all’interno del Paese, oltre a garantire che i loro dati esistenti al di fuori degli Stati Uniti vengano eliminati.

La società non prevede di rilasciare ulteriori aggiornamenti fino a quando l'affare TikTok non andrà in porto o, viceversa, non naufragherà definitivamente.