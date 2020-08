Google annuncia Pixel 4A, Pixel 4A 5G, e l’arrivo del Pixel 5

Come anticipato prima del weekend, dopo mesi di speculazioni e ritardi, Google ha aperto preordini per Pixel 4A, con Pixel 4A 5G e Pixel 5 previsti per il lancio in autunno. Se vogliamo, il 4A è il vero rivale di iPhone SE 2020, e costa oltre 100 euro meno. Google ha annunciato ufficialmente non uno, ma tre smartphone Pixel. Nell’elenco sono inclusi l’atteso Google Pixel 4A, la versione con supporto alle reti 5G, soprannominata Pixel 4A 5G, e Pixel 5.

Google ha dichiarato che il lancio del Pixel 4A è stato posticipato a causa del coronavirus, per via probabilmente di ritardi nella catena di fornitura, in base a quanto riferito da The Verge. Ad ogni modo, per quanto riguarda Pixel 4A, viene proposto a 389 euro, già in pre ordine sullo store ufficiale Google, ossia 110 euro in meno rispetto al listino di iPhone SE, che rappresenta uno dei suoi diretti rivali. Supporterà le reti 4G LTE, e vanterà un display OLED da 5,81 pollici con una risoluzione di 2.340 x 1.080 e una densità di pixel di 443 ppi.

Il dispositivo è dotato di una fotocamera a da 12,2 megapixel con un campo visivo di 77 gradi. Sarà alimentato dal chip Snapdragon 730G, supportato da 6GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una batteria da 3.140 mAh. Google ha aperto i preordini per Pixel 4A sulle pagine di Google Store. Si prevede che il terminale inizierà ad essere spedito l’1 ottobre, con i pre ordini effettivi dal 20 settembre.

Pixel 4A 5G e Pixel 5

Nel frattempo Google ha anche annunciato l’arrivo del Pixel 4A 5G e del Pixel 5. Sebbene non abbia fornito informazioni dettagliate sull’hardware di entrambi i terminali, i dispositivi saranno lanciati questo autunno e saranno disponibili negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Giappone, Taiwan e Australia.

Pixel 4A 5G avrà un costo di 499 dollari, mentre Google non ha ancora fornito informazioni sui prezzi del Pixel 5. Per tutte le informazioni sui Google Pixel il link di riferimento è il seguente.

