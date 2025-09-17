Apple Watch Series 11 e Ultra 3 brillano nelle recensioni ma vince Watch SE 3

In vista della commercializzazione che inizia venerdì 19 settembre, arrivano le prime recensioni di Apple Watch Series 11 (qui tutte le novità), Apple Watch Ultra 3 e di Watch SE 3: anche se i due modelli principali più costosi sono apprezzati, nella maggior parte degli articoli il modello economico Apple Watch SE 3 emerge come il vincitore grazie a un lungo elenco di novità che lo rendono sempre più simile ai Series 11.

Apple Watch Series 11, bello ma è il solito

Il design cambia poco rispetto al modello precedente, ma è più sottile: quello che più colpisce nelle recensioni di Apple Watch Series 11 e anche di Ultra 3 è l’autonomia migliorata. Vero che Apple ha cambiato le modalità di misurazione includendo nell’autonomia totale anche le ore di monitoraggio del sonno, operazione a basso consumo di energia, ma nell’utilizzo quotidiano la differenza si fa sentire, anche grazie alla ricarica veloce.

Con una ricarica di 15 minuti copre fino a 8 ore di uso normale, mentre in 30 minuti di ricarica si arriva fino all’80% della batteria. Le prime prove effettuate per pochi giorni, massimo una settimana, confermano l’autonomia dichiarata di Apple: 24 ore con utilizzo normale e fino a 38 ore in modalità risparmio energetico.

Secondo TechRadar il design cambia poco, ma autonomia, funzioni salute e watchOS 26 lo rendono più interessante. In ogni caso occorre anche tenere presente che diverse funzioni per la salute sono disponibili anche sui modelli precedenti più vecchi

Per esempio le notifiche per l’ipertensione (disponibili dai Series 10 in su) e il punteggio per la qualità del sonno (da Series 6 in poi) non richiedono Series 11. Secondo Cnet, considerando la quantità limitata di novità rispetto al 2024, chi già possiede un modello Series 10 o anche Series 9 può saltare l’aggiornamento di quest’anno. Invece gli utenti che necessitano di uno smartwatch per gli allenamenti e puntano al sodo possono prendere in considerazione Apple Watch SE 3.

Apple Watch Ultra 3 è sempre il massimo di Apple Watch

Da quando esiste il modello Ultra è quello con l’autonomia più lunga e anche quest’anno Apple migliora portandola fino a 42 ore per l’utilizzo normale, e fino a ben 72 ore in risparmio energetico. Lo schermo leggermente più grande è anche quello più luminoso di sempre negli indossabili Apple, con ben 3.000 nit che fanno la differenza all’aperto.

Anche se l’area visibile sul display risulta solo un filo più grande, la riduzione delle cornici rende il design più moderno. Tra le novità più apprezzate nelle recensioni la connettività satellitare e, in alcuni paesi, anche il 5G, per la prima volta in Apple Watch dopo il debutto nel 2020 con iPhone 12.

Per gli utenti con il polso abbastanza grande per ospitarlo (e il budget per acquistarlo) Apple Watch Ultra 3 è un aggiornamento contenuto ma significativo per i più avventurosi e chi ama le attività all’aperto.

Apple Watch Series SE 3 sorprende per novità e prezzo abbordabile

L’aggiornamento più massiccio quest’anno arriva per il modello economico Apple Watch SE 3. A distanza di tre anni dall’ultimo aggiornamento, in un colpo solo arrivano: schermo sempre acceso, supporto gesture del polso e doppio tocco, rilevamento della temperatura corporea e stime del ciclo di ovulazione, Siri al polso e ricarica veloce.

Si aggiungono anche l’altoparlante e l’autonomia migliorata che arriva a un massimo di 18 ore. Per gli utenti che puntano molto sul design, l’aspetto di Apple Watch SE 3 può risultare un poco démodé. Per tutti gli altri è un upgrade sostanzioso che porta il modello economico sempre più vicino a Series 11 in termini di funzionalità, con il vantaggio di un prezzo molto più contenuto, in Italia parte da 279 euro. Per TheVerge è il modello da comprare.

Tutte le novità della presentazione Apple del 9 settembre

Il 9 settembre Apple ha presentato iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e Pro Max, AirPods Pro 3 e anche l’intera gamma di smartwatch 2025: Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3. Per un riepilogo completo di tutte le novità presentate da Apple il 9 settembre 2025 potete fare riferimento a questo articolo.

