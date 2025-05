Volvo, prima casa automobilistica a offrire l’IA di Gemini nei suoi veicoli

Volvo Cars ha annunciato l’ampliamento della partnership con Google per offrire le ultime innovazioni del sistema operativo Android Automotive per i clienti che possiedono modelli Volvo con Google integrato.

L’accordo include Google Gemini, presentato congiuntamente dalle due aziende in occasione del Google I/O 2025 a bordo di una Volvo EX90. Inoltre, le vetture di Volvo fungeranno da piattaforma hardware di riferimento per Google nell’ambito dello sviluppo futuro di Android in ambito automobilistico.

“Da anni Google e Volvo Cars collaborano attivamente per portare l’innovazione tecnologica nelle auto connesse”, ha dichiarato Patrick Brady, Vice President di Android for Cars, Google. “Siamo lieti di poter ampliare questa partnership, accelerando il passo di un’innovazione che non solo migliorerà l’esperienza di guida dei clienti Volvo, ma fisserà anche nuovi standard di riferimento per l’intera industria automobilistica”.

Con la prossima introduzione di Google Gemini a bordo delle auto, chi guida una Volvo con Google integrato sarà tra i primi a beneficiare dei vantaggi offerti dalla più recente tecnologia conversazionale assistita dall’intelligenza artificiale.

Big G spiega che Gemini a bordo dell’auto riesce a comprendere meglio quali sono le esigenze dell’utente durante la guida grazie a conversazioni in linguaggio naturale. L’utente, parlando in modo naturale, può comporre messaggi, tradurli in un’altra lingua prima di inviarli, porre domande sul manuale d’uso dell’auto o ottenere informazioni specifiche sulla destinazione. Questo tipo di conversazione naturale contribuisce a ridurre il carico cognitivo, consentendo all’utente di rimanere concentrato sulla guida e riducendo le distrazioni per tutti i passeggeri a bordo.

Entro la fine dell’anno, Gemini andrà a sostituire il Google Assistant attualmente presente nelle auto Volvo con Google integrato.

Volvo Cars diventa anche una delle piattaforme hardware di riferimento per il lavoro di sviluppo svolto da Google sul sistema operativo Android per le automobili. Ciò significa che Google utilizzerà Volvo Cars come principale partner di sviluppo per le nuove funzionalità e gli aggiornamenti, prima di aggiungerli al codice base principale di Android. In questo modo, Google e Volvo Cars potranno collaborare per sviluppare nuove esperienze connesse, con i i conducenti dei veicoli Volvo che saranno tra i primi a usufruire delle ultime funzionalità e delle prestazioni migliorate di Android. Questo dovrbebe accelerare l’evoluzione dei veicoli connessi per l’intero settore automobilistico e per gli automobilisti di tutto il mondo.

