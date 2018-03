WeChat raggiunge il miliardo di account attivi

WeChat, la app pigliatutto di Tencent popolare soprattutto in Cina, ha raggiunto il miliardo di utenti in tutto il mondo, traguardo che ne conferma l’enorme diffusione.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, WeChat, network ed app molto usata in Cina per moltissimi scopi, dal chattare con gli amici alla prenotazione di viaggi e pagamenti, ha raggiunto 1 miliardo di account utente a livello globale.

Il semplice numero di account dimostra la diffusione e l’importanza di questa app, sebbene sia importante notare che si parla di regisrtazioni non di singoli individui. Gli utenti possono registrarsi infatti per più di un account e possono aprirne uno per lavoro e uno per uso privato, per esempio.

Secondo quanto riferito lo scorso settembre da Tencent, la società dietro a WeChat, gli utilizzatori di WeChat sono cresciuti del 15,8 per cento nell’ultimo anno. Secondo i dati attuali, WeChat conta su 902 milioni di utenti giornalieri e circa 38 miliardi di messaggi vengono inviati ogni giorno sulla piattaforma.

Il Financial Times cita un analista che ha affermato che la maggior parte della crescita proviene dal Sud-Est asiatico, dall’Europa e dagli Stati Uniti. Anche molti cinesi che vivono all’estero utilizzano l’app per rimanere in contatto con amici e parenti a casa. WeChat è dominante in Cina, in parte a causa del blocco del governo cinese di WhatsApp lo scorso anno, ma anche dalle censure subita da Line e Facebook Messenger.