I migliori accessori per DJI Mini e DJI Mini 2

Nonostante i regolamenti per il volo dei droni siano sempre più stringenti (fortunatamente, aggiungiamo noi!), non si arresta la tendenza in crescita di utilizzo di questi prodotti. Ed allora, in questo articolo vogliamo consigliarvi i migliori accessori per Mini e Mini 2, i droni DJI tra i più utilizzati, anche perché possono essere guidati senza patentino, per via del loro peso di 249 grammi. Attenzione, però, alcuni degli accessori in lista potrebbero incrementarne il peso, sforando così la categoria degli under 250 grammi.

Supporti radiocomando

Se avete il primo modello del Mini, potrebbe essere utile una piccola modifica al telecomando. Chi scrive, prima di acquistare il Mini 2, ha pilotato per molto tempo l’originale Mini. Si tratta di un ottimo drone, ma per il sottoscritto la posizione dello smartphone sul radiocomando risultava essere davvero scomoda. Inoltre, non consente di alloggiare un tablet. Ecco come risolvere ambo i problemi in un colpo solo: questo supporto per tablet, non solo sposta la posizione del device, ma permette di alloggiare un tablet al posto dello smartphone. In questo modo potrete, ad esempio, pilotare il Mini con un iPad, e avere il display in bella vista. Costa 25,99 euro, ma si tratta di un accessorio che vale la pena testare. Clicca qui per comprare.

Il telecomando del Mini 2 risolve in parte questo problema, spostando la posizione dello smartphone da sotto a sopra, certamente più comoda per molti piloti. Ha, però, sempre il limite di non consentire l’alloggiamento di un tablet. Ed allora, esiste un supporto ad hoc anche per questo secondo modello di drone, che consente di pilotare servendosi del più grande display di un iPad o tablet Android. Lo si acquista a questo indirizzo, sempre su Amazon, a 29,99 euro. Non è tra i più economici in catalogo, ma è tra i più stabili.

Borse per trasporto

Se non avete acquistato la versione Fly More Combo, che si tratti di mini o Mini 2, quello che certamente vi servirà è una borsa per il trasporto. Non solo la comodità di non dover tenere in mano drone e telecomando durante gli spostamenti, ma anche la sicurezza di non danneggiarli, renderà questo accessorio indispensabile. Su Amazon è disponibile la borsa ufficiale DJI, nata e concepita per il mini, ma certamente compatibile con il mini 2, dato che ha le stesse dimensioni, salvo che per il telecomando, che comunque riesce ad essere correttamente alloggiato. Non costa molto, e i 35 euro richiesti sono certamente giustificati dalla qualità. E’ disponibile in versione nera o gialla.

Se volete risparmiare, magari rinunciando un po’ al design esteriore, ma non alla sicurezza e alla praticità nel trasporto, esistono tante soluzioni terze parti alternative. Vi segnaliamo una valigetta in grado di contenere, oltre al radiocomando, anche il drone e gli accessori, fino a tre batterie. Al suo interno il ritaglio del telecomando è per il Mini 2, ma certamente potrà contenere anche il più piccolo del mini 1. Vi consigliamo di acquistare questa, non si sa mai, dopo aver volato con il primo modello, vi venisse in mente di aggiornare al 2. Costa 29,99 euro e si acquista su Amazon a questo indirizzo.

Supporti per l’atterraggio

Sebbene i prodotti DJI siano solidi e ben assemblati, e anche mini e mini 2 non facciano eccezione, decollare e atterrare da molti terreni risulta, se non difficile, potenzialmente dannoso per il drone. Pensiamo, ad esempio, a terreni fangosi, o con pietrisco, che rischia di danneggiare eliche, o altre componenti. Non parliamo poi dell’acqua, nemica della quasi totalità dei droni. Per risolvere esistono alcuni tappetini di atterraggio e decollo. Costano davvero poco, e potrebbero aiutarvi a mantenere pulito e intatto il vostro drone. Tra i più economici ve ne segnaliamo uno ad appena 11,99 euro.

Diverso il discorso per l’atterraggio in acqua. Esistono dei “carrelli di atterraggio”specifici che permettono di atterrare o decollare sull’acqua. Lo potete acquistare su Amazon a circa 20 euro. Sebbene funzionino, il consiglio è quello di utilizzarli solo se non potete farne a meno, perché ad esempio costretti da motivi professionali, o perché vi ritrovate a sorvolare il mare: in questo caso, potrebbe essere un supporto di emergenza, nel caso in cui dobbiate forzare l’atterraggio sull’acqua. Clicca qui per acquistarlo.

Para eliche

Sebbene pilotare un DJI mini, o mini 2, risulti relativamente facile (utilizzatelo sempre con la massima attenzione e in totale sicurezza) per i primi voli potrebbe essere consigliabile l’utilizzo di para eliche. DJI non le include in confezione, probabilmente perché il loro peso, unito a quello del drone, fa sforare i 249 grammi, peso al di sopra del quale è necessario il patentino. In ogni caso, potete acquistarle su Amazon, e serviranno per riparare il drone da qualche leggera botta, così da proteggerlo nel caso in cui andiate dritti contro un muro, o un albero. Se pensate di volare indoor potrebbero essere consigliate. Clicca qui per acquistarle.

Altro tipo di “para eliche” può essere quella per il trasporto. Non si tratta, come nel primo caso di un accessorio da utilizzare mentre il drone è in volo, bensì di un prodotto che tiene ferme le eliche, mentre lo trasportate in borsa. Può sembrare un accessorio poco utile, eppure potrebbe evitare di danneggiar le eliche durante il trasporto. Per quel che costa vale la pena utilizzarlo, soprattutto se non usate borse rigide per il trasporto. Clicca qui per compare.