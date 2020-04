Motorola presenta i suoi top di gamma Motorola edge ed edge+

Motorola torna sul palcoscenico degli smartphone di fascia alta, e lo fa con la proposta edge+, al fianco del quale si piazza il modello edge. La società parla di motorola edge+ come dello smartphone “Top di gamma” che tutti aspettavano. Ecco foto e caratteristiche dei due terminali.

Edge+ integra il processore Snapdragon 865 di Qualcomm, 12 GB di memoria RAM DDR5 e supporto 5G con un sistema di antenne che consente di collegarsi a frequenze mmWave e a frequenze sotto i 6GHz, garantendo compatibilità 5G globale e velocità superiori a 4 Gbps. Il nuovo Motorola edge+ supporta anche il Wi-Fi 6.

Propone un display Endless Edge con un’angolazione di quasi 90 gradi su entrambi i lati del dispositivo e si estende per una diagonale da 6,7 pollici, con rapporto 21:9 ottimizzato per l’intrattenimento, per film e contenuti multimediali in genere. Il display mostra un miliardo di sfumature di colori e offre una qualità dell’immagine incredibilmente dinamica grazie al supporto dell’HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Motorola edge+ è equipaggiato con altoparlanti, con tecnologia fornita da Waves, premiata con il Technical GRAMMY Award. Quanto al versante fotografico, la fotocamera principale di motorola edge+ propone un sensore primario da 108 MP con supporto alla tecnologia Quad Pixel, con una sensibilità alla luce 4 volte superiore. Il sistema di tripla fotocamera offre anche un sensore teleobiettivo da 8MP, e uno ultra-grandangolare da 16MP.

Lato video, Motorola edge+ consente di registrare video ad una risoluzione fino a 6K e supporta la stabilizzazione degli immagini combinando OIS ed EIS.

La batteria è da 5000 mAh, la più ampia che si può avere su un qualsiasi telefono 5G attualmente presente sul mercato, per un’autonomia che può arrivare a 2 giorni di utilizzo, con supporto alla TurboPowerTM con ricarica via cavo e ricarica senza fili, per condividere l’alimentazione anche con altri dispositivi.

IlBasato su Android 10, il sistema operativo sarà personalizzato con la MY UX che permette agli utenti di accedere a ulteriori possibilità di personalizzazione, anche grazie all’app Moto integrata nello smartphone.

Al fianco del modello Plus, Motorola edge completa la nuova line up della società. Supporta il 5G, è dotato dello stesso display Endless Edge da 6,7″ di motorola edge+ e offre una qualità audio del medesimo livello. Questo modello offre una connettività 5G sub-6 GHz, il processore Snapdragon 765, una batteria da 4500 mAh e un sistema di tre fotocamere con un obiettivo principale da 64 MP, un sensore ultra-grandangolare da 16MP con Macro Vision e un teleobiettivo da 8MP.

Prezzi e disponibilità

Motorola edge+ sarà disponibile in Italia da maggio a partire da 1.199,99 euro, mentre il modello edge, disponibile nello stesso mese, avrà un prezzo a partire da 699,99.