Volvo e Daimler Truck collaborano per costruire celle a combustibile

Daimler Truck e il Gruppo Volvo hanno firmato un accordo preliminare per la costituzione di una nuova joint venture. L’intenzione è quella di sviluppare, produrre e commercializzare sistemi a celle a combustibile per applicazioni su veicoli pesanti e altri casi d’uso. Daimler consoliderà tutte le sue attuali attività di celle a combustibile nella joint venture. Il Gruppo Volvo acquisirà il 50% nella joint venture per un importo di circa 0,6 miliardi di euro in contanti e senza indebitamento.

“I trasporti e la logistica mantengono il mondo in movimento e la necessità di trasporto continuerà a crescere. Un trasporto veramente neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2 può essere realizzato attraverso trasmissioni elettriche con energia proveniente da batterie o convertendo l’idrogeno a bordo in elettricità. Per i camion che devono affrontare carichi pesanti e lunghe distanze le celle a combustibile sono una risposta importante e una tecnologia in cui Daimler ha accumulato negli ultimi due decenni una notevole esperienza tramite la sua unità Mercedes-Benz fuel cells. Questa iniziativa congiunta con il Gruppo Volvo è una pietra miliare nel portare i truck e gli autobus a celle a combustibile sulle nostre strade” afferma Martin Daum, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Daimler Truck e membro del Consiglio di Amministrazione di Daimler AG.

“L’elettrificazione del trasporto su strada è un elemento chiave per realizzare il cosiddetto Green Deal, un’Europa e un mondo neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica. L’utilizzo dell’idrogeno come vettore di elettricità green per alimentare i camion elettrici nelle operazioni a lungo raggio è una parte importante del puzzle e un complemento ai veicoli elettrici a batteria e ai carburanti rinnovabili. Combinare il Gruppo Volvo e l’esperienza di Daimler in questo settore per accelerare il tasso di sviluppo è un bene sia per i nostri clienti che per la società nel suo complesso. Con la costituzione di questa joint venture dimostriamo chiaramente che crediamo nelle celle a combustibile a idrogeno per i veicoli industriali. Ma affinché questa visione diventi realtà anche altre aziende e istituzioni devono sostenere e contribuire a questo sviluppo, non da ultimo per creare l’infrastruttura di carburante necessaria” afferma Martin Lundstedt, Presidente e CEO del Gruppo Volvo.

Gruppo Volvo e Daimler Truck saranno partner al 50% nella joint venture che opererà come entità indipendente e autonoma, mentre continueranno a essere concorrenti in tutti gli altri settori di attività. Le due aziende riferiscono che, unendo le forze, si ridurranno i costi di sviluppo e si accelererà l’introduzione sul mercato dei sistemi a celle a combustibile nei prodotti utilizzati per il trasporto pesante e per le applicazioni a lungo raggio. Nel contesto dell’attuale crisi economica la cooperazione è diventata ancora più necessaria per raggiungere gli obiettivi del Green Deal entro un periodo di tempo fattibile.

L’obiettivo comune è che entrambe le aziende offrano, nella seconda metà del decennio, veicoli pesanti di serie con celle a combustibile per applicazioni a lungo raggio. Dalla joint venture doverebbero arrivare anche non meglio precisate altre applicazioni in ambito automotive e non automotive.

Ricordiamo che una cella a combustibile a idrogeno converte in elettricità l’energia chimica del carburante – in questo caso l’idrogeno – e l’ossigeno (nell’aria). L’elettricità alimenta i motori elettrici che azionano un veicolo elettrico. Ci sono due modi principali per produrre l’idrogeno necessario. Il cosiddetto “idrogeno verde” può essere prodotto localmente alla stazione di servizio, utilizzando l’elettricità per convertire l’acqua in idrogeno. Si prevede che l’idrogeno blu venga prodotto dal gas naturale, utilizzando la tecnologia di cattura del carbonio per creare un combustibile carbon-neutral.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Daimler e Volvo sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.